Женева, Швейцария, 21 октября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Совет по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций на специальной сессии в Женеве (Швейцария) одобрил резолюцию по ситуации в Сирийской Арабской Республике, предложенную Великобританией. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает телеканал RT.

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны. 1640

В принятой резолюции сказано, что СПЧ ООН призывает прекратить все боевые действия в сирийском городе Алеппо и требует от всех участников боевых действий немедленно предоставить доступ агентствам ООН и их партнерам для доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

Также СПЧ требует от сирийского правительства и всех его союзников немедленно прекратить военные полеты и бомбардировки Алеппо. Также от сирийского правительства требуют дать возможность комиссии ООН провести расследование событий в Алеппо и привлечь к ответственности виновных в предполагаемых нарушениях.

Резолюция была поддержана 24 членами СПЧ. Против голосовали семеро, в том числе и Российская Федерация. Воздержались — 16 государств.

Стоит отметить, что резолюция СПЧ не является юридически обязывающей в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.

Москва выступает против этой резолюции, так как она фактически связывает руки сирийским правительственным силам и запрещает использовать авиацию, при этом террористы в Алеппо и других районах Сирии, конечно же, не будут выполнять требования какого-то СПЧ ООН, а будут с новой силой атаковать правительственны силы.