Москва, 21 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин направил запрос главе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка с просьбой оперативно рассмотреть возможность внесения предложения о запрещении торговли спиртосодержащей продукцией, в том числе, непищевого содержания, через нестационарные торговые объекты.

Франсиско де Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

В запросе парламентарий указывает, что данная продукция является опасной для здоровья: при ее употреблении вовнутрь можно получить серьезные отправления. Что самое ужасное, если в магазинах несовершеннолетним спиртные напитки продавать запрещено, то на лосьон в таких уличных точках, прозванных в народе «алкоматами», такие ограничения не распространяются, и дети спокойно приобретают спиртосодержащую продукцию.

Как отмечено в депутатском запросе, в СМИ активно публиковалась информация о том, что на улицах российских городов устанавливаются круглосуточные автоматы по продаже спиртовой настойки боярышника и «питьевых лосьонов». Продукция, продаваемая в них, не позиционируется как пищевая, но при этом привлекает внимание людей вполне «съедобными» названиями, такими как: «хлебный лосьон», «медовый тоник» и «боярышник», а также акцентом на высоком содержании спирта.

«На данный момент косметические лосьоны не относятся к алкогольной продукции, которую запрещено реализовывать через торговые автоматы. Также к косметическим лосьонам не применяются ограничения, действующие в отношении спиртных напитков, в том числе, временной и возрастной ценз. Вместе с тем, остро стоит вопрос об ужесточении контроля за розничной продажей спиртосодержащей косметической и лекарственной продукции через нестационарные торговые объекты. Считаю, что регламентировать этот вопрос чрезвычайно важно. Я направил депутатский запрос главе Росалкогольрегулирования с просьбой оперативно рассмотреть возможность внесения предложения о запрещении торговли спиртосодержащей продукцией, в том числе, непищевого содержания, через нестационарные торговые объекты», — подчеркивает Николай Говорин.