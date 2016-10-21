Судак, Крым, 21 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Памятник Ленину в Судаке оскверняют не впервые. Это политическая акция, которую неизвестные устроили после празднования коммунистами Крыма 95-й годовщины образования Крымской АССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил второй секретарь крымского рескома КПРФ Михаил Голубев.

Пресс-служба крымского отделения КПРФ

Пресс-служба крымского отделения КПРФ

«Я намерен считать, что это политическая акция, — заявил Голубев. — Накануне крымские каналы показывали весь день репортаж с митинга, который мы провели 18 октября на площади Ленина в Симферополе. Митинг был посвящён 95-летию подписания Владимиром Лениным декрета о создании Крымской автономной Советской Социалистической республики. Вот этот репортаж в телевизоре мог обозлить кого-то из жителей Судака из числа противников нашей государственности и противников вхождения Крыма в состав России. Вот они и могли вот так заявить о своей позиции».

Пресс-служба крымского отделения КПРФ

По данным коммунистов, ранее памятник в Судаке уже оскверняли. «На него надевали шапочку, расписывали краской, были отбиты пальцы на поднятой руке, поврежден постамент. Теперь его валили, очевидно, с применением техники», — говорится в сообщении на сайте крымских коммунистов.

Кроме того, они отмечают, что до сих пор «Ленинопад» устраивали только украинцы и фашисты. «Вроде мы не в Киеве и не в Днепропетровске. До сих пор памятники Ленину уничтожали только украинцы и немецкие фашисты. Ни один человек не может чувствовать себя в безопасности в нашем городке, если можно безнаказанно уничтожить памятник в самом центре Судака. Каждого могут завтра уронить и отбить голову», — заявили коммунисты Судака.

Глава администрации Судака Владимир Серов заявил, что памятник восстановят, но не уточнил, кто и когда выделит на это деньги. По словам Серова, памятник Ленину в городском саду для судакчан — символ истории развития города в советский период. «Я уверен, виновные будут установлены и понесут строгое наказание. А памятник мы восстановим», — заявил глава администрации Судака.

Александр Кирьяков

Тем временем, обломки памятника Ленину уже вывезли из парка, пишет в своём блоге житель Судака Александр Кирьяков. Также он отмечает, что не представляет, как можно восстановить расколовшийся на несколько частей бетонный монумент, только, разве что, отлить новый.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября в городском саду Судака неизвестные повалили памятник Владимиру Ленину. В результате падения памятник разбился.