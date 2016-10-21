Москва, 21 октября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на стимулирование развития и обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Документ был инициирован правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры электропоезда

Законопроектом предусматривается установление в отношении железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, ставки налога на имущество организаций на 2016 год в размере 1%, а в отношении вновь вводимых объектов железнодорожных путей, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью на период 2016—2017 годов — в размере 0%.

Нововведение не повлечет за собой выпадающих доходов федерального бюджета, при этом выпадающие доходы региональных бюджетов составят 6,4 млрд рублей. Как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), эту проблему придется решать ко второму чтению законопроекта.

Принятие законопроекта позволит направить высвободившиеся средства на обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта, отметил замглавы Минфина Илья Трунин.