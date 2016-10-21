Грозный, 21 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Увеличение доходной части региональных бюджетов и создание рабочих мест являются приоритетными вопросами на Северном Кавказе. Эта задача входит в основную цель второго этапа выполнения государственной программы развития Северо-Кавказского округа до 1925 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 21 октября, на выездном заседании правительственной комиссии в Ингушетии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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В заседании приняли участие вице-премьер Александр Хлопонин, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, руководители регионов СКФО.

По словам Медведева, в ходе выполнения первого этапа программы удалось подтянуть социальную инфраструктуру в округе до среднероссийского уровня в самых проблемных сферах — в здравоохранении и образовании.

Теперь, на втором этапе надо развивать производства. И главным источником роста должны стать частные инвестиции, считает премьер-министр. Необходимо поддерживать и развивать малый и средний бизнес, стимулировать инвестиции, «чтобы открывались новые предприятия, а люди получали достойную работу».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации одобрило государственную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» с общим объемом финансирования около 2,5 триллиона рублей.

Только на комплексное развитие Кавказских Минеральных Вод в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» планировалось выделить более 25,5 млрд рублей. Еще более 650 млрд рублей — на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения, образования и коммунально-инженерной инфраструктуры Ставропольского края. Реализация основных мероприятий госпрограммы была намечена на 2016 год.