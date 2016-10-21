Москва, 21 октября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. На площадке общественной палаты города Москвы обсудили, как сократить количество разводов и повысить престиж семейных ценностей, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM. Также в рамках проекта планируется создание документального фильма и выпуск альманаха о счастливых семьях столицы.

Джеймс Тиссо. Жены художников (фрагмент). 1883 — 1885

«Есть много причин, побудивших нас к созданию проекта. Во-первых, наука «Жить в семье» — отсутствует. Раньше в Смольном девиц обучали, как общаться с мужем, а теперь этому не обучают нигде. В настоящее время, согласно статистике, половина из заключенных браков распадается», — отметила общественница.

Отметим, что в планах общественников проведение бесплатных лекции для москвичей, организация форумов и конференций счастливых пар, на которых они смогут поделиться позитивным опытом. Также есть предложение провести фотоконкурс, и усеять всю Москву фотографиями крепких семей.

От общественников не отстают и городские чиновники. Так, замруководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяна Барсукова, уверенная в том, что положительный пример заразителен, предложила выпустить альманах с историями семей города.

«Это должны быть не звездные пары, а такие же люди, как мы с вами. Также очень важно начать прививать семейные ценности с детства, вести работу со школьниками», — подчеркнула Барсукова.

Другую, не менее значимую проблему, собравшиеся видят в том, что женщины не хотят иметь детей. Этому в том числе, по словам ректора Московского городского педагогического университета Игоря Романенко, способствует излишнее стремление сделать карьеру.

«Каждый дополнительный час, проведенный на работе, может отдалить вас от семьи. Нужно подумать о том, как сбалансировать восхождение по карьерной лестнице с укреплением отношений с близкими людьми. Если Общественной палате нужны какие-либо исследования на разные темы, связанные с конфликтами в семье, то наш университет готов способствовать», — заверил Романенко.

«Мы обязательно организуем тренинги с профессиональными психологами, сделаем необходимые исследования и подумаем о форумах и других мероприятиях по обмену опытом между парами. Также мы предложим московским телеканалам выпустить серию документальных фильмов о замечательных семьях столицы — не важно, о звездных или нет, проблемы ведь у всех одни, и нужно научиться искать пути их решения», — подвела итоги дискуссии Шарапова.