Москва, 21 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Административную ответственность за нарушения в ходе розничной продажи алкоголя и за торговлю алкогольным контрафактом предлагается ужесточить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко и Борис Чернышов.

Эдуард фон Грютцнер. После тяжелой сессии. 1892

Как отмечают авторы законопроекта, несмотря на наличие мер административной и уголовной ответственности, ежегодно в результате контролирующих мероприятий выявляют большое количество правонарушений в области розничной торговли алкоголем. «Отчет Счетной палаты РФ о проверке состояния алкогольного рынка показал, что алкогольный рынок в России характеризуется снижением объемов продаж легального алкоголя и ростом нелегальной продукции. Представляется, что такое положение складывается из-за того, что уровень наказания несоизмерим с масштабами нарушений. Относительно небольшие штрафы в сравнении с доходами от продажи алкоголя не выполняют роль предупреждения дальнейших правонарушений», — считают депутаты.

Законопроектом в качестве отдельного состава правонарушения выделяется продажа алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени. За это правонарушение предлагается накладывать штраф на юрлиц в размере 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Административная санкция за розничную продажу алкоголя несовершеннолетнему увеличивается: максимальный штраф за это правонарушение составит 500 тыс. рублей для юрлиц с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальный штраф для юрлиц за продажу контрафактного алкоголя предусматривается в размере 1 млн рублей.

Обязательная конфискация товара предусмотрена законопроектом также в качестве наказания за нарушение иных правил розничной продажи алкоголя.

Перечень видов административных наказаний дополняется законопроектом еще двумя видами — ликвидацией юрлица и прекращением предпринимательской деятельности в качестве ИП на срок от 6 до 12 месяцев. «Принятие законопроекта позволит усилить борьбу с контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, продажей алкоголя несовершеннолетним или в неустановленное время и другими нарушениями правил торговли алкоголем», — полагают авторы законопроекта.