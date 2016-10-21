Ижевск, 21 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Не всем детям в Ижевске в текущем учебном году 2016−2017 хватило мест в детских садах. В распределении мест в начале года участвовало 18 105 заявлений, места не досталось 7 874 детям в возрасте 1,5−3 года и 325 детям в возрасте 3−7 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Таким образом, в дошкольные учреждения не попадет почти половина желающих или 45,2% от подавших заявление на предоставление места.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

При этом в администрации отметили, что заявления на детей в возрасте 3−7 лет были поданы после периода распределения мест и будут направлены в детские сады до 31 декабря 2016 года.

Также муниципалитет предлагает альтернативное решение проблемы: кратковременное пребывание детей в группе полного дня — ребенок будет в детском саду в течение пяти часов в сутки, до наступления дневного сна. Однако и этим вариантом смогут воспользоваться не все — в режиме кратковременного пребывания было предложено 371 место.

Кроме того, было предложено 380 мест в группе полного дня для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: семей с низким доходом; из неполных семей в трудной жизненной ситуации; из семей, где помимо дошкольника есть еще ребенок-инвалид; для семей, где есть ребенок-инвалид, а родители являются студентами очной формы обучения учреждений профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию; усыновленным или взятым под опеку детям.

Даже с учетом предоставления дополнительных мест в группах полного дня и таких же группах, но с кратковременным пребыванием, места получили только 11 327 детей или 62,5% от подавших заявление.

При этом в администрации отмечают, что охват детей дошкольным образованием в Ижевске составляет 81,9%, в целом по Удмуртии — 80,3%, а среднероссийский показатель — 67%. Однако подчеркивается, что дети в возрасте 3−7 лет обеспечены местами на 100%.

Проблемы семей с маленькими детьми пока так и остаются нерешенными. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госсовет Удмуртии в июне в рамках круглого стола «Развитие частных дошкольных учреждений на территории Удмуртской Республики» рассматривал вопросы предоставления мест детям в возрасте 1,5−3 лет. Замминистра образования республики Игорь Белозеров отметил, что для развития частной формы обучения дошколят необходимо наличие достаточного количества пользователей такой услуги, способных ее оплатить и поддержать. Одной из проблем он назвал отсутствие подходящих помещений, соответствующих требованиям организации образовательного процесса, что делает неактуальной развитие частных детских садов, а также отсутствие лицензии у предпринимателей, которые занимаются соответствующей деятельностью.

По итогам круглого стола, участники подчеркнули необходимость проработки муниципальным образованием «Город Ижевск» вопроса о возможности выплаты субсидий для погашения части родительской платы за пребывание ребенка в частном детском саду. Также обозначена необходимость создания Ассоциации частных детских центров и садов.

Вместе с тем стоит отметить, что глава Удмуртии Александр Соловьев в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в августе текущего года отчитался, что программа строительства детских дошкольных учреждений в республике полностью завершена. «Все детишки от трех до семи лет у нас устроены в детские дошкольные учреждения», — сказал руководитель региона. Он добавил, что несмотря на реализацию программы в полном объеме, было дополнительно построено еще четыре детских сада.