Владикавказ, 21 октября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В РСО-Алания активизировалась работа по созданию и укреплению казачьих обществ. О том, как в республике проходит процесс возрождения казачества, корреспонденту ИА REGNUM рассказал 21 октября заместитель министра по вопросам национальных отношений Владимир Писаренко.

Василий Суриков. Казаки в лодке. 1890-e

В настоящее время я не состою в казачьих обществах, так как написал заявление и вышел из организации. Я считаю, что не имею права быть заинтересованным лицом, так как я в ранге заместителя министра курирую работу казачьих обществ. В этом меня поддержали и казаки. На уровне руководства республики есть договоренность, что мы будем оказывать помощь всем казачьим обществам, которые работают на территории Северной Осетии в рамках закона.

Конечно же, речь в первую очередь идет о реестровом Аланском казачьем округе (АРКО) в составе Терского войскового казачьего общества. Они находятся под юрисдикцией соответствующего федерального закона и несут государственную службу. Как известно, вместе с пограничниками наши казаки охраняют государственную границу с Грузией, помогают полиции поддерживать на должном уровне общественный порядок при проведении массовых мероприятий. В высокогорном селении Даргавс казаки решили взять под охрану объекты культурного наследия. Памятники истории и культуры РСО-Алания не должны быть бесхозными. Этот вопрос будем решать с ведомствами, которые отвечают за их сохранность.

Отрадно отметить, что казаки теперь обеспечивают и безопасность жителей республики при проведении футбольных матчей на стадионе «Спартак». Будем добиваться того, чтобы им доверили охранять и другие объекты. Из республиканского бюджета нет возможности постоянно оказывать казакам финансовую помощь. Они сами и должны зарабатывать какие-то средства, возможности для этого у них имеются. В настоящее время все чаще говорят о том, чтобы казаков включили в состав Росгвардии с передачей им функции вневедомственной охраны. Если такое произойдет, то будут решены многие вопросы, связанные с дальнейшим развитием казачества.

В текущем году планируем открыть в средней школе №1 станицы Архонская экспериментальный казачий класс, идет подготовка и к открытию казачьей группы в детском саду №25 в этой же станице. В течение года на базе этих заведений будут разработаны методические материалы и программы для открытия подобных классов и групп в других образовательных учреждениях республики. У нас есть и договоренность с руководством Владикавказского горнометаллургического техникума (ВГМТ) о создании учебных курсов для повышения квалификации членов казачьих обществ, несущих госслужбу.

Основное направление оказания помощи казачьим обществам планируется и в области сельского хозяйства, начиная с создания подсобных хозяйств в частном секторе до крупных фермерских предприятий. В 2016 году одно подсобное тепличное хозяйство Елены Вьючной уже создано и скоро начнет работать, а Ардонское казачье общество решает вопрос о выделении около 1000 гектаров земли под сельхозкультуры.

Недавно издательским домом «Терские ведомости» была зарегистрирована газета «Терский казак», в рамках которой мы планируем давать информацию о жизни казачества региона и России в целом. Начал действовать интернет-сайт «Казаки Осетии». В настоящее время идет подготовка к публикации ряда книг по истории казачества, в рамках серии «Библиотека «Терский казак».

ИА REGNUM : Продолжительное время не решаются социально-бытовые и другие вопросы жителей хутора Попов, где живут казаки, потерявшие свои дома в результате различных конфликтов. Жители жалуются, что у них до сих пор нет условий для проживания. Кто им поможет?

Разумеется, власти города Владикавказа знают о проблемах жителей этого муниципального образования. Населенный пункт расположен на территории столицы республики, и там проживают люди, которые не по своей прихоти стали переселенцами. Проблемы, с которыми они обращаются в различные структуры власти, давно известны. Например, они просят, чтобы расширили им пастбища, дали новые земельные участки, но такой возможности уже нет. Рядом находятся садоводческие товарищества. В результате люди начали продавать свои дома и уезжать в другие регионы. Считаю, что сельчанам, несмотря на все трудности, власти города могут помочь. С 90-х годов не решаются проблемы людей. Хутор Попов на сегодняшний день является самым южным казачьим поселением в Российской Федерации. Северная Осетия же приграничная республика. При желании можно создать казачье поселение, такие населенные пункты есть в России.