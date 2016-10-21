Калуга, 21 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На встрече губернатора Анатолия Артамонова с калужскими товаропроизводителями

В рамках расширения производственных связей между предприятиями и сокращения их издержек, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил создать в регионе специальные технологические центры для выполнения заказов любой сложности, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам встречb калужского губернатора с представителями деловых кругов региона.

По мнению главы области, успешное развитие кооперационных связей позволило бы существенно поддержать местные производства. В частности, речь идет о формах содействия бизнеса со стороны федеральных институтов развития и возможностях их использования местными компаниями. Так, в настоящее время в федеральном Фонде развития промышленности, который предоставляет производителям высокотехнологичной продукции возможность получения финансовых займов, находятся заявки от калужских предприятий,

По словам Анатолия Артамонова, «товаропроизводители области должны более активно использовать ресурсы этих реально действующих механизмов поддержки бизнеса». «Мы должны быть убедительны», — подчеркнул калужский губернатор.