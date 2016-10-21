Воронеж, 21 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Руководитель Воронежского филиала «Почты России» стал фигурантом второго уголовного дела. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области, «полицейскими возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями экс-руководителем воронежского филиала одного из предприятий». По некоторым данным, речь идет о Юрии Бесхмельницыне.

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Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД, 38-летний «бывший руководитель воронежского филиала одного из предприятий», по версии следствия, «используя свое служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами, заключив договор с указанием завышенного объема работ». Материальный ущерб, причиненный предприятию, оценивается в 1,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая этого года в отношении руководителя филиала «Почты России» воронежскими полицейскими было возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, «38-летний руководитель областного предприятия связи, используя свое служебное положение, путем обмана, завладел денежными средствами, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы по оплате арендуемой им квартиры». Тогда речь шла об ущербе в 350 тыс. рублей.

Летом этого года Юрий Бесхмельницын был отстранен от должности руководителя воронежского филиала «Почты России».