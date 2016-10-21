Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Доход Санкт-Петербурга от работы зоны платной парковки в Центральном районе города за 9 месяцев текущего года составил 80,6 млн рублей. Об этом сообщил глава Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Артём Хрюкин.

gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Он напомнил, что в городе планируется расширение зоны платного паркования. Для этого уже заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ в Центральном районе и объявлены конкурсы на проведение аналогичных работ в Адмиралтейском и Петроградском районах города со сроком исполнения до 10 декабря текущего года. На эти цели будет потрачено более 110 млн рублей.

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Параллельно идет работа по расширению сети перехватывающих парковок у станций метрополитена. В текущем году была введена перехватывающая парковка на 89 машиномест у станции метро «Бухарестская». До конца года будут завершены работы по проектированию новых перехватывающих парковок у станции метро «Купчино» и станции метро «Рыбацкое».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года и в начале 2018 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. Таким образом, к нынешним 2,9 тыс. машиномест в «пилотной зоне» добавится еще 40 тысяч. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить и территории Васильевского острова.