Воронеж, 21 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Воронеже 21 октября прошел митинг, посвященный 146-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, любители его творчества, литературоведы, школьники собрались в сквере у памятника писателю.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Ивану Бунину в Воронеже

Марина Каширская ИА REGNUM Литературоведы, чтецы, любители творчества Бунина и школьники собрались в сквере у памятника писателю

Библиотеки Ленинского района организовали в сквере экспозицию, в которой были представлены произведения Бунина в разных изданиях, а также факты, связывающие его биографию с городом Воронежем.

Марина Каширская ИА REGNUM Книжная выставка из произведений Бунина

На митинге выступил литературовед, краевед и писатель Олег Ласунский, воронежские поэты читали свои произведения, посвященные Бунину или вдохновленные его творчеством. Также были награждены победители конкурса чтецов произведений Бунина среди школьников, которые также выступили на мероприятии.

Марина Каширская ИА REGNUM Награждение победителей конкурса чтецов

Иван Алексеевич Бунин — писатель, поэт и переводчик, получивший Нобелевскую премию по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Автор «Солнечного удара», «Жизни Арсеньева», «Тёмных аллей» и дневника «Окаянные дни» родился в Воронеже и три года жил с родителями на Большой Дворянской улице. Памятник Бунину был установлен в Воронеже рядом с Никитинской библиотекой в честь 125-летнего юбилея со дня рождения писателя, в 1995 году. Также его имя носят одна из воронежских гимназий и библиотека.