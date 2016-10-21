Воронежцы отметили день рождения Бунина чтениями на свежем воздухе
Воронеж, 21 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Воронеже 21 октября прошел митинг, посвященный 146-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, любители его творчества, литературоведы, школьники собрались в сквере у памятника писателю.
Библиотеки Ленинского района организовали в сквере экспозицию, в которой были представлены произведения Бунина в разных изданиях, а также факты, связывающие его биографию с городом Воронежем.
На митинге выступил литературовед, краевед и писатель Олег Ласунский, воронежские поэты читали свои произведения, посвященные Бунину или вдохновленные его творчеством. Также были награждены победители конкурса чтецов произведений Бунина среди школьников, которые также выступили на мероприятии.
Иван Алексеевич Бунин — писатель, поэт и переводчик, получивший Нобелевскую премию по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Автор «Солнечного удара», «Жизни Арсеньева», «Тёмных аллей» и дневника «Окаянные дни» родился в Воронеже и три года жил с родителями на Большой Дворянской улице. Памятник Бунину был установлен в Воронеже рядом с Никитинской библиотекой в честь 125-летнего юбилея со дня рождения писателя, в 1995 году. Также его имя носят одна из воронежских гимназий и библиотека.