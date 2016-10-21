Москва, 21 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В Туве прокуратура проверила расходование Министерством сельского хозяйства и продовольствия денег, выделенных в 2015 году постановлением правительства республики из своего резервного фонда на приобретение кормов предприятиям, пострадавшим от засухи. Средства были выделены организациям, которые в акте пострадавших от засухи не значатся, сообщает Генпрокуратура РФ.

Ян Брейгель Младший. Аллегория Четырёх стихий. Земля и Вода. 1650-е

Установлено, что региональный Минфин перечислил на расчетный счет Минсельхозпрода республики 8 млн 30 тыс рублей. Из этой суммы по 400 тыс. рублей было направлено государственным унитарным предприятиям «Моген-Бурен» и «Малчын», 200 тыс. рублей — сельскохозяйственному производственному кооперативу «Сайзырал». Оставшиеся 7 млн 30 тыс. рублей перечислено СПК «Агросоюз» для создания резервного фонда кормов.

Однако прокурорские работники выяснили, что «Малчын» и «Моген-Бурен» ранее уже получали компенсации из федерального бюджета. «Агросоюз» и «Сайзырал» в акте Министерства сельского хозяйства России от 19 августа 2015 года не значатся пострадавшими от засухи. Министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрий Тыт-оол об этих фактах знал, но умышленно произвел нецелевое расходование 8 млн 30 тыс. рублей, отмечает прокуратура.

По материалам проверки в отношении Тыт-оола возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.