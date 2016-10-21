Москва, 21 октября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Вводить «налог на тунеядцев» совершенно несправедливо, поскольку в условиях экономического спада он прежде всего коснётся пострадавших от кризиса граждан, которые вынуждены идти на условия работодателя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в связи с возможным введением платежа для трудоспособных безработных граждан.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«В стране тяжелая экономическая ситуация. Предприятия закрываются, бизнес сам страдает из-за бесконечных проверок и поборов, уходит «в тень». Как следствие — безработица. И говорить, что неработающие люди — тунеядцы, брать с них по 20 тыс. рублей ежегодно, — несправедливо», — заявил Нилов.

При этом он согласен с позицией главы правительства РФ Дмитрия Медведева, что называть подобную меру «налогом для тунеядцев» просто неправильно. «Слово «тунеядец» — из советского прошлого, тогда так действительно называли асоциальных людей, не желающих трудиться», — указал он.

«Сейчас времена и реалии совершенно изменились. Сегодня официально не работающие люди — заложники ситуации. Они бы с удовольствием трудились, будучи оформленными по правилам, с нормальными отпусками, больничными, пенсионными отчислениями. Но вынуждены идти на условия работодателя: вариантов нет», — пояснил парламентарий.

В настоящее время законодательной инициативы, предусматривающей введение «налога для тунеядцев», пока нет, и ЛДПР к такой мере относится отрицательно, подчеркнул Нилов.

Напомним, 21 октября глава Минтруда Максим Топилин, сообщил, что размер сбора с неработающих граждан может составить 20 тыс. рублей в год. По его словам, такой размер налога основывается на МРОТ и подоходном налоге, который с него заплатил бы легально работающий человек.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не называть сбор «налогом на тунеядство». «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — указал он.