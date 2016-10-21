Москва, 21 октября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Гуманитарная пауза в Алеппо будет действовать с 08:00 до 19:00 22 октября, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Freedom House Улицы в Алеппо

«Решением президента Российской Федерации гуманитарная пауза в районе Алеппо будет продлена еще на одни сутки — с 8 до 19 часов 22 октября», — сказал генерал.

Боевики сосредоточили более 1,2 тыс. человек с танками и бронемашинами для наступления на Алеппо, при этом боевики начали получать переносные зенитные ракетные комплексы, отметил представитель Минобороны.

В российском военном ведомстве рассчитывают на то, что все заинтересованные стороны окажут влияние на боевиков для спасения мирных жителей восточного Алеппо, которые «фактически находятся в заложниках у террористов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «гуманитарная пауза» в Алеппо начала действовать 20 октября в 08:00 мск. Изначально планировалось, что она продлится до 16:00 мск, но по просьбам международных гуманитарных организаций было решено продлить ее действие до 19:00 мск. Еще до этого российские ВКС и ВВС Сирии с утра 18 октября прекратили авиаудары в районе Алеппо.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин поручил продлить «гуманитарную паузу» в Алеппо на сутки, сообщил журналистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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