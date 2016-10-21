Вильнюс, 21 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Европейский союз не может прибегать ни к каким уступкам или исключениям в отношениях с Россией, в противном случае «Кремль будет увеличивать свое влияние на Западе», будет «продолжать разжигать беспорядки на Востоке». Об этом шла речь на конференции «Минские соглашения: отношения ЕС и России и значение санкций», организованной в Европарламенте и инициированной депутатом от Литвы, либералом Пятрасом Ауштрявичюсом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 октября, в пресс-службе Европарламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страшная Россия

«Проскальзывает мнение, что нынешние санкции ЕС в отношении России не работают. Я категорически не согласен с этой позицией, потому что именно санкции помогли остановить Россию от еще большей катастрофы на Украине — мишенью стали бы Харьков, Одесса, Киев, но этот план Кремля рухнул. С другой стороны, мы не можем больше игнорировать вопрос российских демократов и диссидентов, почему в списке санкций ЕС только некоторые олигархи, функционеры и другие влиятельные деятели из окружения Путина, когда их реально сотни? Почему сотни их продолжают успешно инвестировать грязные деньги в Западных странах? Поэтому недостаточно только продлить действующие санкции. Запад должен принять принципиальное политическое решение и, наконец, оборвать эту коррупционную нить, протянутую из России в банки столиц европейских стран, рынки недвижимости и другие рынки. Только тогда можно будет сказать, что сделано все возможное», — утверждал на конференции Ауштрявичюс.

Называющий себя политэмигрантом Андрей Пионтковский в своей речи рассуждал о «неудачах Путина». «Путин потерпел сразу три фундаментальных поражения в своем инспирированном конфликте с Западом. Во-первых, на Украине рухнула его идея «Русского мира», потому что русскоязычные украинцы не вышли воевать за него с оружием в руках. Во-вторых, рассыпался ядерный шантаж Путина, направленный на Прибалтику, потому что он угрожал, что если силы НАТО будут дислоцированы в Прибалтике, он использует ядерное оружие. Силы НАТО были дислоцированы и шантаж не удался. И третье — Сирия. Путин стал военным преступником, а ведь мечтал о победе», — утверждал Пионтковский.

Менее оптимистичным был называющий себя «критиком Путина» Андрей Илларионов. Собравшихся в Брюсселе он предупредил: «Запад не сумел создать эффективный план по сдерживанию России 8 лет назад, когда произошло нападение на Грузию. Тогда в Грузии было около 1000 жертв и несколько десятков тысяч беженцев. Такая неспособность привела к агрессии на Украине, где насчитывается уже 10 тысяч жертв и несколько миллионов беженцев. Затем следует Сирия, где число погибших достигает 400 тысяч, а свои дома вынуждены покинуть десятки миллионов человек. Предупреждаю — если не будет правильно понята создаваемая Путиным угроза, жертв будет все больше, и это перенесется в Европу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пятрас Ауштрявичюс, вечером 2 мая 2014 года, после трагических событий в Одессе, сделал следующую запись на страничке своей социальной сети: «Сегодня решается судьба Украины. Позиции отбиты, остановлено распространение Колорадских жуков. Не без жертв, но наконец просвет. Какое наступит утро, посмотрим, может, светлее…».