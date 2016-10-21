Москва, 21 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Минфин пока не получал предложений от Минтруда о введении «налога на тунеядство». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

«Я не знаком с этими предложениями», — сказал министр журналистам в Госдуме.

Вместе с тем глава Минтруда Максим Топилин озвучил сумму сбора, который могут заставить выплачивать неработающих граждан России. Предлагается взимать «налог на тунеядство» в размере 20 тыс. рублей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не называть сбор «налогом на тунеядство». «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — указал он.

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Депутаты Госдумы и эксперты выступили против такого дополнительного сбора — нововведение может усилить социальное недовольство.

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В сентябре в правительстве опровергли введение сбора. «Ни в правительстве, ни в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно», — говорилось в распространенном сообщении пресс-службы.