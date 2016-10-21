Чебоксары, 21 октября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в июле-сентябре уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 4,6% (в РФ — 5,3%). Выше среднеокружного показатель был в пяти регионах, антилидером стала Марий Эл. Такие данные опубликовал Росстат по итогам обследования населения по проблемам занятости, передаёт корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на документ.

Бен Шан. Безработные. 1938

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в Поволжье в III квартале составила 15,6 млн человек, из них 14,89 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью и 717,2 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы в ПФО составил в среднем 4,6%.

Максимальный уровень безработицы в Поволжье зарегистрирован в Марий Эл — 5,9%. В список аутсайдеров вошли Башкирия (5,7%), Кировская область (5,4%), Пермский край (5,3%), Чувашия (5,1%) и Удмуртия (5%). Далее идут Оренбургская, Пензенская области (4,6%), Саратовская область (4,5%), Ульяновская области (4,3%), Нижегородская область (4,2%). Минимальный уровень безработицы отмечен в Мордовии, Татарии (3,8%) и Самарской области (3,6%).

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) в июле-сентябре в Поволжье составил 66,7% (в РФ — 66,4%). Лидерами являются Самарская область (71%), Татария (70,1%) и Мордовия (69,2%). На последних местах — Башкирия (62,7%) и Пермский край (63,4%).