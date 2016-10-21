Вильнюс, 21 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В столице Бельгии Брюсселе сегодня, 21 октября, подписан договор об оказании поддержки ЕС газопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию и Эстонию. «Этот проект вместе с газопроводом Литвы и Польши (GIPL) завершит изоляцию газового рынка восточного побережья Балтийского моря и откроет новые возможности перед Литвой», — сообщили ИА REGNUM в Минэнерго Литвы.

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«Газопровод Balticconnector, которому выделена поддержка в размере 187 млн евро, в 2020 году завершит изоляцию газового рынка Финляндии. Эта страна пока что сильно зависит от единственного поставщика газа — российского «Газпрома», — отметили в литовском ведомстве.

Примерно год назад был подписан договор об оказании поддержки проекту GIPL. Этот газопровод соединит Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию с газовым рынком ЕС. Интеграция государств Балтийского региона в общий рынок ЕС является приоритетом Еврокомиссии.

«В последнее время были сделаны очень важные шаги, гарантирующие безопасность поставки газа для государств региона. В 2014 году в Литве начал работать терминал СПГ, спустя год был подписан договор об оказании поддержки проекту GIPL, а сегодня поставлены подписи в последнем звене — газовом соединении Balticconnector», — сказал министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

Министр обратил внимание, что Balticconnector откроет новые возможности перед Клайпедским терминалом СПГ. Финляндия потребляет больше газа, чем Литва, Латвия и Эстония вместе взятые. Поэтому и потенциальный рынок для поставщиков СПГ вырос бы более чем в два раза.