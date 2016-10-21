Москва, 21 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Евро/доллар в пятницу, 21 октября, успешно обновил минимум восьми месяцев. Накануне «медведям» не хватило совсем немного: инструмент споткнулся об 1,0913 («дно» стояло на 1,0911), однако сегодня рынок исправил это недоразумение. Доллар дорожает повсеместно, бурно и уверенно. Основные торги в EUR/USD сейчас идут вокруг 1,0880, цель продавцов смещается в область 1,0821, минимума от 10 марта текущего года.

Ничего нового не произошло. Просто на фоне пустого макроэкономического календаря инвесторы продолжают отыгрывать итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка. Уверенность в том, что Марио Драги в скором времени (возможно, это будет декабрь) объявит о продлении программы количественного смягчения, растет с каждым часом. Пока внутри ЕЦБ на официальном уровне это не обсуждается, но и времени на принятие подобного решения предостаточно.

Смягчение европейского QE на фоне повышения процентной ставки Федеральной резервной системы рисует в воображении инвесторов весьма красочные картины, где евро слаб, падает от каждого сквозняка, а доллар укрепляет свое рыночное положение. Там, глядишь, и все громче заговорят о паритете (лат. Alpari — паритет) .

Однако не все так просто. Обозначенные выше перспективы уже заложены в котировки валют, все остальное — эмоции и реакции. Значит, в декабре еще будут движения евро/доллара, возможно, с проколами в область 1,06−1,07, но рынок быстро отыграет их обратно и вернется в среднесрочный диапазон 1,08−1,10.