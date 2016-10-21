Ярославль, 21 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В октябре в Ярославской области проходит региональный этап федерального конкурса «Молодой Предприниматель России — 2016». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете конкурса, это федеральный проект, инициированный для развития малого бизнеса и популяризации предпринимательства в молодежной среде.

Фрагмент официального плаката конкурса «Молодой предприниматель России -2016»

Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Министерства экономического развития РФ. В Ярославской области: Агентство по делам молодежи и ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей».

Участником конкурса может стать любой молодой бизнесмен в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий и работающий в Ярославской области. Заявки молодых предпринимателей оцениваются в различных номинациях: «Открытие года», «Работодатель года», «Производство года», «Социальный бизнес года». При этом победители регионального этапа выходят на всероссийский этапа, который завершится в конце года в Москве.

Кроме того, определена отдельная номинация «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». Награждение ее лидеров состоится в Москве в феврале 2017 г. в рамках VII Международного форума молодых предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива-2017». На форум будут приглашены и победители остальных номинаций.

«В России лучших молодых предпринимателей в рамках конкурса ищут и чествуют давно, но Ярославская область включилась в этот проект только в прошлом году. Первая попытка уже дала интересные результаты — честь региона защищали замечательные ребята с красивым, развивающимся бизнесом в разных сферах — инноватика, производство, услуги, ИТ и пр. В этом году мы надеемся, что откроем новые страницы успеха нашей молодежи. К сожалению, в выросшем поколении «грантоежек» стало сложнее найти тех, кто может и хочет видеть свой бизнес и свой город на первых местах. Но мы не сдаемся и призываем молодых инициативных бизнесменов показать себя», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член оргкомитета ярославского этапа конкурса Елена Мильто.