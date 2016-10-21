Москва, 21 октября, 2016, 17:07 — ИА Регнум.



Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Проблема наполнения российского бюджета все так же будоражит умы политиков, как и ранее. Россия, похоже, решила перенять опыт Белоруссии, где уже полтора года работает законодательная норма, предписывающая уплату 20 минимальных заработных плат ежегодно гражданам официально нигде не трудоустроенным. По мнению главы российского Минтруда Максима Топилина, сбор с официально неработающих граждан трудоспособного возраста может составить порядка 20 тысяч рублей в год. Эта сумма рассчитана, исходя из средних отчислений работодателей.

Об идее брать деньги с тех, кто формально ничем не занят, заговорили еще в сентябре. До сих пор не ясно, как будут учитываться эти граждане, ведь рынок труда находится в постоянном движении, многие самозаняты, некоторых кормят родители, а кто-то не определился с направлением деятельности, и все еще ищет себя. Ко всему прочему российские компании до сих пор не горят желанием расширять штат сотрудников после кризиса, не встав до конца на ноги.

Выявить тех, кто не платит подоходный налог, путем внедрения указанной инициативы сложно. В конце концов, получается полная ерунда, ведь подоходный налог подразумевает доход, и как его выплатит неработающий гражданин — непонятно. Понятно, что инициатива ориентирована на тех, кто работает «на себя», вышел на определенный уровень заработка, но для экономики остается «в тени». Однако, очевидно, закон «налога с тунеядцев» эту ситуацию никак не улучшит.