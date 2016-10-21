Саратов, 21 октября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Ртищевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении 73-летнего врача-хирурга одной из больниц города Ртищево, подозреваемого по уголовной статье «Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

photorecept.ru Вкусная жареная камбала под помидорно-луковым соусом

По данным следствия, 27 апреля 2016 года врач-хирург одной из больниц, являясь должностным лицом, находясь на территории лечебного учреждения, получил взятку в виде рыбы «Царская камбала» от 34-летнего местного жителя. Незаконное вознаграждение предназначалось за больничный без законных оснований.

Указанные противоправные действия медицинского работника выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЭБиПК МО МВД РФ «Ртищевский».

«Не вызывает сомнения тот факт, что за многолетнюю профессиональную деятельность у врача немало благодарных пациентов, спасенных жизней, заслуженных наград. Но закон обязаны соблюдать все, — пояснили в СУ СКР региона. — Взятка — вид преступления, который дискредитирует государственные институты в глазах населения, поэтому законодатель определил, что за совершение данного преступления уголовная ответственности наступает вне зависимости от размера взятки или стоимости имущества, являющегося предметом взятки, вне зависимости от обстоятельств совершения преступления, характеристик, наград и возраста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хирург Ртищевской районной больницы не смог удержаться от благодарности пациента за свою услугу — семи упаковок тушек бройлерных цыплят. Случилось это 29 апреля 2016 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции стало известно о преступном деянии в кабинете хирурга — передаче взятки тушками цыплят на сумму свыше 1 тыс. рублей за оформление больничного листа.

В ходе следствия 61-летний пациент Виктор В. дал признательные показания.

Собранные Ртищевским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему Виктору В. Он признан виновным в совершении преступления по уголовной статье «Дача взятки лично в размере, не превышающим 10 тыс. рублей». Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей

Ранее приговором суда 73-летний врач-хирург Борис Б. был осужден по уголовным статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей листков нетрудоспособности, сроком на 1 год.