Минск, 21 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Плакат с фотографией русофоба-порнографа Эдуарда Пальчиса и флаг белорусских националистов, прикреплённые к перилам у входа в Мингорсуд

«Порнограф и русофоб Эдуард Пальчис в 2008 году получил денежную премию из спецфонда Лукашенко на республиканской олимпиаде по истории», — сообщает белорусское издание grodno-best.info. Родители обвиняемого в «разжигании межнациональной розни и распространении порнографии» сообщили «Радио «Свобода» о заслугах своего отпрыска: Эдуард в 2008 году, учась в 11 классе школы города Лида Гродненской области, за участие в республиканской олимпиаде по истории получил от Министерства образования диплом второй степени и денежную премию со спецфонда президента. В том же году «основатель русофобского сайта 1863x.com, блогер Эдуард Пальчис» поступил на исторический факультет Белгосуниверситета, сказано в публикации.

«Этот факт свидетельствует лишь о том, что Пальчис не является случайным маргиналом, который вдруг занялся экстремистской деятельностью. В определенной степени он — порождение официозной идеологической системы. Очевидно, что его русофобские «таланты» вскармливались, в том числе и на государственном уровне», — констатировал Виктор Горлукович в публикации на гродненском сайте.

Отметим, что «дело Пальчиса» приковало к себе внимание не только русофобствующей прозападной оппозиции, дружно вступившейся за своего товарища, а также их патронов из ЕС и США, но также земляков Эдуарда, следящих за превращением русофоба-порнографа из Лиды в «политзаключенного». Здание суда, где слушается уголовное дело по обвинению Пальчиса сразу по двум статьям Уголовного кодекса, пикетируется его единомышленниками, позиционирующими себя сторонниками демократии, толерантности и прочих «европейских ценностей».

Как сообщало ИА REGNUM, международная организация «Репортёры без границ» 29 июля опубликовала заявление, в котором призвала «к условно-досрочному освобождению» фигуранта резонансного уголовного дела. В опубликованном 5 октября совместном заявлении пяти белорусских «правозащитных» организаций содержится требование освободить Пальчиса, который якобы является «политическим заключённым». Ранее данные организации не были замечены в защите прав русских в Белоруссии или белорусов, подвергшихся травле местечковых шовинистов, и ныне весьма избирательно подходят к формированию своих списков политзеков. Отметим, что выступающие за освобождение Пальчиса без суда позиционируют себя, как сторонники правового государства.

Напомним, уголовное дело по обвинению гражданина Белоруссии Эдуарда Пальчиса в экстремизме и распространении порнографии рассматривает Мингорсуд. Наказание по ст. 130 УК предполагает до 5 лет лишения свободы, а по части 2 статьи 343 УК — от двух до четырех лет. Обвинение, опираясь на данные экспертиз, считает вину русофоба-порнографа доказанной по обеим статьям. Ожидается, что до конца октября суд вынесет приговор по «делу Пальчиса».