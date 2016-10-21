Омск, 21 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Предложение министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина взимать «налог на тунеядство» в размере 20 тысяч рублей в год омский политолог Иван Жуков считает «откровенным вредительством». «Это очередная федеральная глупость. В ситуации, когда многие граждане не могут найти работу, когда миллионы вынуждены получать зарплату «в конверте», когда многие сознательно уходят на «вольные хлеба», занимаясь фрилансом, федералы продолжают заниматься откровенным вредительством в отношении собственного населения», — заявил Жуков корреспонденту ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По его словам, «стремление пополнить истощающийся бюджет приводит только к одному — попыткам введения новых и новых поборов».

«Увы, более сложные схемы (развитие бизнеса, стимулирование новых проектов по занятости населения) непосильны для нынешнего федерального руководства. Я называю это «синдромом синьора Помидора» — налоги на воздух, солнце, дождь и так далее. Исполнение этого закона будет нулевым, граждане будут формально устраиваться на работу к родным и знакомым. Такое есть уже сейчас — кредиты-то люди получают, даже не работая порой. Может возникнуть «черный рынок» ложных вакансий, когда за некоторую плату человек будет получать справку, еще пышнее расцветет коррупция. Это в городах, а в сельской местности ситуация станет еще хуже. В общем, отличный подарок к 100-летию революции», — подытожил эксперт.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сделал резонансное заявление. По его словам, сбор с неработающих граждан России, который в народе уже окрестили «налогом на тунеядцев», можно установить в размере 20 тысяч рублей в год. Эта цифра, по его словам, складывается из МРОТ и подоходного налога, который с него заплатил бы легально работающий человек.

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Напомним, в правительстве РФ разработали законопроект о введении платежа для официально не зарегистрированных на работе трудоспособных граждан. Однако вид платежа и его точная сумма пока не определены.

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