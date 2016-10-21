Москва, 21 октября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Власти Москвы запустили эксперимент по мониторингу незаконных археологических раскопок. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, выявлять нелегальных кладоискателей будут общественники. Уточняется, что добровольцы, зарегистрированные во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), будут посещать объекты культурного наследия на территории Троицкого и Новомосковского административных округов и сообщать о замеченных нарушениях в полицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Археологические раскопки

Новый эксперимент стартует с 21 октября, однако механизмы реализации проекта пока непонятны: в мэрии не сообщили о количестве волонтеров, об условиях их работы, об отборе наблюдателей и о конкретных задачах. Кроме того, в московском отделении ВООПИик вовсе не знают о подробностях контроля города за «черными копателями». «Департамент культурного наследия в московское отделение по данному вопросу не обращался», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета московского городского отделения ВООПИик, член бюро совета по градостроительному развитию Москвы Владимир Хутарев-Гарнишевский.

Хутарев-Гарнишевский добавил, что обычным волонтерам выявить незаконные раскопки в городе довольно сложно. «Общественные инспекторы с точки зрения археологии — это очень сложный вопрос. Если со строителями это понятно как работает, то с археологией у них должно быть некое специальное образование. Желательно, чтобы он закончил кафедру археологии и чтобы был диплом археолога, — пояснил он. — Важно, чтобы они имели образование, в противном случае это превратится в фикцию».

При этом эксперт сообщил, что поддерживает данный эксперимент. «Мы поддерживаем необходимость инспекции. Если будет предложение от властей, то мы найдем профессиональных археологов», — отметил он.

Усиление контроля за раскопками в столице является необходимой мерой, считает ведущий научный сотрудник сектора археологии Москвы Института археологии РАН Сергей Чернов. «Проблема есть, но вот методы ее решения разные и непонятны пока», — прокомментировал он корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, согласно статье 243.2. «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» минимальный минимальный штраф составляет 2,5 тысячи рублей. Кроме того, у нелегалов конфискуют металлоискатель. В случае, если в процессе незаконных раскопок повредился культурный слой, то сумма наказания возрастает.