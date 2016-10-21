Воронеж, 21 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Признаки коррупционности обнаружили аудиторы в деятельности муниципального казенного предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию, опубликованную Контрольно-счетной палатой Воронежской области 21 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

КСП проверила финансово-экономическое обоснование и эффективности государственных гарантий Воронежской области, предоставленных муниципальному предприятию в 2013—2016 годах.

В частности, в отчете КСП говорится, что «Воронежтеплосеть» «имеет неустойчивое финансово-экономическое положение. Им не выполняются планы финансово-хозяйственной деятельности, не обеспечиваются стабильные расчеты с поставщиками газа, тепловой энергии, электроэнергии, воды, по налогам и обязательным взносам, заработной плате».

При этом, сообщает КСП, «предприятие не смогло использовать для улучшения финансово-экономического состояния предоставленную ему в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору с ОАО «Россельхозбанк» государственную гарантию Воронежской области и муниципальную гарантию администрации городского округа». Как отмечается в сообщении, в последние годы инвестиций в модернизацию инфраструктуры практически не делалось, в котельных работает устаревшее оборудование, а теплосети имеют высокий износ.

Аудиторы выявили также на предприятии нарушения законодательства о бухгалтерском учете. Неэффективными проверяющие посчитали расходы на штрафы по хозяйственным и кредитным договорам, а также за совершение налоговых правонарушений.

Несмотря на острый недостаток собственных средств, муниципальное предприятие, тем не менее, в 2016 году предоставляло денежные займы сторонним организациям, не имевших никаких хозяйственных отношений. Также выявлены нарушения федерального законодательства о закупках товаров, работ, услуг.

При этом администрация Воронежа, отмечают в КСП, «не в полной мере исполняет определенные законодательством правомочия собственника предприятия».

«Учитывая, что проверкой выявлены признаки нарушений законодательства и коррупционности, материалы проверки направлены в прокуратуру Воронежской области», — сообщили в КСП.

Представления направлены руководителю предприятия, главе Воронежа.

Добавим, что ранее КСП Воронежа, также проверявшая «Воронежтеплосеть», пришла к выводу, что предприятие испытывает серьезные финансовые проблемы. При этом выяснилось, что, несмотря на это, управленческие расходы в МКП существенно завышены.

Читайте также: КСП нашла в «Воронежтеплосети» завышенные управленческие расходы

МКП «Воронежтеплосеть», согласно открытым данным, занимает на воронежском рынке сбыта теплоэнергии более 38%. Муниципальное предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 1703 жилых дома, 319 объектов социального назначения (52 федеральных, 85 областной — больницы, 182 муниципальных — школы, детские дошкольные учреждения и др.), более 300 административных зданий и учреждений внебюджетной сферы.

В мае у МКП «Воронежтеплосеть» сменился очередной руководитель: Владимир Чуфенев, проработавший только год, ушел с поста, объяснив увольнение желанием найти работу «поспокойнее». Его сменил главный инженер Виктор Сазыкин.