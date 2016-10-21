Бишкек, 21 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии выявили группу военнослужащих и милиционеров, торговавших оружием и боеприпасами, похищенными со склада Государственной пограничной службы, пишет ИА «АКИpress».

Johan Viirok Оружейный склад

Отмечается, что в состав преступной группы также входили пенсионеры Погранслужбы, начальник 10-го отдела Главного управления МВД и водитель председателя Госкомитета по делам обороны.

По словам секретаря Совета обороны Темира Джумакадырова, подробности дела и имена задержанных разглашаться пока не будут. «На данном этапе очень много лиц, которые так или иначе участвовали в этом процессе и уже установлены. Расследование будет идти дальше, и дальше будут устанавливаться ряд других причастных лиц. Поэтому в интересах следствия мы эту информацию пока дать не можем», — пояснил он.

Факт ареста начальника отдела Министерства внутренних дел Киргизии, подозреваемого в сговоре с военнослужащими и пенсионерами-военными из Погранслужбы, незаконно сбывавшими армейское стрелковое оружие, подтвердил и замглавы МВД Данияр Абдыкаров. «На сегодня материалы уголовного дела переданы в Военную прокуратуру, мы не можем ничего комментировать из-за тайны следствия», — цитирует милицейского чиновника «Zanoza.kg».

Также стало известно, что из-за скандала, связанного с похищением и торговлей оружием с армейских складов, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил выговор начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшембиеву, пишет ИА «Кабар».

Кроме того, по данным госинформагентства, председатель Госпогрансжбы Абдикарим Алимбаев уволил и отстранил от службы 14 должностных лиц, ответственных за учет и хранение оружия и боеприпасов.

Как отметил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров, президент Киргизии уволил зампредседателя ГПС Таалайбека Усубалиева и объявил выговор замначальника Генштаба Закиру Тиленову, председатель ГПС Абдикарим Алимбаев получил взыскание, председатель Госкомитета по делам обороны генерал-майор Марат Кенжесариев и первый зампредседателя ГПС полковник Бакыт Жылтыров получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

Подводя итог, Темир Джумакадыров подчеркнул, что в настоящее время Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии рассматривает вариант с введением электронного учета оружия и боеприпасов, сообщил «Вечерний Бишкек».

«Кроме того, прорабатывается вопрос об уточнении и ужесточении инструкции по хранению оружия и боеприпасов во всех силовых структурах. Также мы намерены ввести поправки в нормативно-правовые акты с целью ужесточить наказание за незаконный оборот и продажу оружия», — констатировал секретарь Совета обороны.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2016 года правоохранительные органы Киргизии арестовали водителя председателя Госкомитета по делам обороны (бывшее Министерство обороны) за попытку продажи трех автоматов Калашникова и патронов к ним, похищенных со склада одной из воинских частей.

Впоследствии, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что у задержанного был целый ряд подельников, среди которых оказались начальник 10-го отдела Главного управления МВД, а также военнослужащие, военные пенсионеры и милиционеры.

Также стало известно, что всего участниками этой преступной группы были украдены со складов Пограничной службы Киргизии 26 автоматов, 14 пистолетов и свыше 13 тысяч патронов.