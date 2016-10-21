Владимир, 21 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Памятник Ивану Грозному в Александрове (Владимирская область) не будет открыт 4 ноября. Его установку отложили на неопределенный срок из-за очистки реки Серой, а также работ по благоустройству набережной.

Александр Авдеев ИА REGNUM Открытие памятника Ивану Грозному в Орле.

Сейчас, как передает портал «Зебра ТВ» со ссылкой на заместителя главы администрации по социальным вопросам Елену Шульга, власти планируют провести очистку реки в месте, где будет установлен памятник. Набережная сейчас также выглядит не очень хорошо, поэтому установление памятника и решили перенести.

ИА REGNUM напоминает, что закладка первого камня памятника в Александрове, который был столицей опричнины, прошла 6 августа, во время празднования Дня города. 14 октября первый в России памятник Ивану Грозному открылся в Орле, который был основан царем в 1566 году.