Варшава, 21 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум.

Министр обороны Польши Антоний Мачаревич утверждает, что Арабская Республика Египет продала два французских вертолетоносца типа «Мистраль» Российской Федерации всего за $1. Такое заявление Мачаревич сделал сегодня, 21 октября, во время парламентских дебатов, сообщает Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Один доллар

После дебатов журналисты уточнили у Мачаревича, откуда у него есть информация о том, что Египет якобы продал два «Мистраля» России всего за $1. Министр обороны ответил, что это ему известно «из хороших источников».

Он также добавил, что Египту следует отказаться от такой сделки, что послужит делу мира.

Напомним, история злосчастных «Мистралей» тянется уже несколько лет. Ещё при президенте России Дмитрии Медведеве Москва заключила сделку с французской компанией DCNS/STX на приобретение двух вертолетоносцев типа «Мистраль». Когда они, наконец, были построены, на Украине был совершен государственный переворот, а Крым воссоединился с Россией.

Тогда власти Франции под нажимом США отказались передавать вертолетоносцы России. Это принесло французскому ВПК серьезные убытки и репутационные потери. После многих месяцев переговоров Франция вернула России аванс за вертолетоносцы и компенсировала затраты на строительство причалов для них и обучение команд.

Поскольку девать «Мистрали» было некуда, Париж смог договориться с Каиром о продаже вертолетоносцев по более низкой цене. В итоге Египет получил два «Мистраля».

Недавно стало известно, что власти Египта обратились к России с просьбою продать вертолеты Ка-52 для этих злосчастных «Мистралей». Москва согласилась.

Что касается заявления Мачаревича, то польский министр обороны давно стал посмешищем благодаря своим радикальным заявлениям конспирологического, антикоммунистического и антироссийского толка.