Нью-Дели, 21 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» благодаря активному присутствию на рынке Венесуэлы сумеет получить существенную синергию от переработки тяжелого сырья из Латинской Америки на мощностях индийского завода Варинар. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своей статье для итальянской газеты Corriere della Sera, опубликованном сегодня, 21 октября.

ruurmo Флаг Венесуэлы

Глава «Роснефти» отметил, что компания вошла в долю индийского НПЗ Вадинар. Одним их важнейших факторов к этому послужил высокий уровень технологической оснащенности завода: 11,8 баллов из 15 по индексу Нельсона. Так, средняя маржа переработки за последние шесть месяцев на этом нефтеперерабатывающем заводе составила более десяти долларов на баррель, то есть позволяет обеспечить высокую экономику проекта, заявил главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании. По его словам, современный нефтеперерабатывающий завод с комплексной инфраструктурой позволит создать в Вадинаре энергетический хаб, который может обеспечить нефтепродуктами рынки и Южно-Восточной Азии, и Индийского океана.

«Эти цепочки, интегрированные на глобальном уровне, являются в настоящее время лучшим способом для того, чтобы справиться с конкуренцией», — отметил глава «Роснефти».

Справка ИА REGNUM :

Индекс Нельсона — это показатель, который оценивает сложность производства. Он показывает уровень развития мощностей вторичной переработки по сравнению с первичной мощностью дистилляции. Индекс был разработан в 1960—1961 годах. Для расчета индекса оборудованию по перегонке сырой нефти присваивают коэффициент 1, а все остальные установки сравнивают с ним по таким критериям как сложность и стоимость.

Определяют сложность нефтеперерабатывающих заводов по индексу сложности Нельсона, складывая значения сложности, которые были присвоены ранее каждой единице оборудования. Для сравнения к 2015 году этот показатель для американских НПЗ составлял около 12 единиц, для европейских — около 8. Одним из лучших НПЗ был признан индийский завод Джамнагар — 15 единиц по индексу сложности Нельсона. Согласно прогнозам, в идеале новые заводы должны открывать с показателем в 15 единиц. Старые же должны быть не менее 10.

В минувшую субботу, 15 октября, «Роснефть подписала договор купли-продажи акций Essar Oil в размере 49%. Напомним, что компания Essar Oil Limited (EOL) владеет индийским нефтеперерабатывающим заводом в городе Вадинар. В состав бизнеса EOL также входит крупная сеть индийских АЗС с 2,7 тыс. станций. «Роснефть» подписала в 2015 году сразу несколько соглашений с EOL о приобретении российской компанией до 49%. По контрактам также предусматриваются поставки на это НПЗ в размере десяти миллионов тонн нефти каждый год на протяжении десяти лет. Общая мощность завода достигает 20 млн тонн черного золота ежегодно.

Что касается сотрудничества «Роснефти» со странами Латинской Америки, то в июле этого года Игорь Сечин посетил Венесуэлу и Кубу с рабочими визитами. В ходе мероприятий удалось обсудить реализацию совместных проектов с местными нефтегазовыми компаниями. Как заявил тогда глава «Роснефти», кризисные явления в глобальной энергетической отрасли предоставляют уникальную возможность для расширения сотрудничества «Роснефти» и PDVSA, которое может оказать существенное влияние на балансировку мировых нефтяных рынков. В свою очередь, глава PDVSA Эулохио дель Пино, выразил поддержку Сечину и заявил, что отсутствие эффективных регуляторных механизмов в современной отрасли — это существенный негативный фактор для мировой экономики.

Так, по итогам встречи Сечина и дель Пино в Каракасе в присутствии президента Венесуэлы Николаса Мадуро стороны подписали ряд документов, что направлено на расширение сотрудничества между странами. Например, стороны заключили договор о проведении технико-экономического обоснования проекта разработки и эксплуатации блоков Патао, Мехильонес и Рио Карибе на шельфе Венесуэлы. Оно позволяет определить оптимальную схему реализации работ по разведке и производстве голубого топлива, рассмотреть различные варианты монетизации углеводородов. Также «Роснефть» и PDVSA подписали ключевые условия контрактов на встречные поставки нефти и нефтепродуктов.

Если говорить о Кубе, то самая активная фаза сотрудничества в последнее время между «Роснефтью» и этой страной началась в мае 2014 года после Петербургского международного экономического форума. Тогда российская компания и кубинская CUPET подписали меморандум о сотрудничестве в области осуществления проектов на территории Кубы. Через два месяца в Гаване подписали еще один документ — соглашение о сотрудничестве в области повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. Документ был подписан в присутствии президентов России и Кубы. По условиям соглашения, предусматривается комплексное изучение условий разработки и эксплуатации месторождений и скважин на кубинской территории для оптимизации процессов добычи нефти, повышения эффективности эксплуатации фонда скважин и выполнения геолого-технических мероприятий, нацеленных на повышение нефтеотдачи пласта.