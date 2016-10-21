Москва, 21 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В отношении чиновников было возбуждено 15 уголовных дел зазлоупотребление служебным положением и халатность. Об этом Генпрокурор Юрий Чайка доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Было возбуждено 15 уголовных дел в отношении чиновников зазлоупотребление служебным положением, за халатность. И по 17 материалам сейчаспроводятся доследственные проверки», — сообщил Чайка.

Прокуратура также предъявляет иски чиновникам, допустившим злоупотребления при заключении госконтрактов. Например, только в Краснодарском крае к представителям власти было предъявлено 7 исков на 16 млн рублей.

Как сообщало ранее, Генеральный прокурор Юрий Чайка подписал приказ, утверждающий план борьбы с коррупцией в сфере государственного заказа. Документ касается, в том числе, государственных корпораций и естественных монополий. План предполагает ряд законодательных инициатив. Среди ключевых — уголовная ответственность за нарушения в государственных закупках, обязательная проверка аффилированности и раскрытие субподрядчиков в крупных заказах. При этом Генпрокуратура по просьбе Минэкономразвития предложила ввести понятие «конфликт интересов» в закупки госкомпаний и расширить список должностей, на которых оно распространяется.

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