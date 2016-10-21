Москва, 21 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент информировал постоянных членов Совбеза о ходе дискуссии на недавней встрече в Берлине в формате «нормандской четвёрки», а также о последующей беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом по сирийской проблематике. Предметно обсуждалась ситуация вокруг Алеппо в контексте гуманитарной паузы. Была отмечена важность её использования для начала процесса размежевания умеренной оппозиции и террористов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, участники совещания обменялись мнениями по начавшейся операции по освобождению Мосула: «Высказывалась озабоченность в связи с потенциальным перетоком боевиков на территорию Сирии, а также скачкообразным увеличением потока беженцев».

Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.