Рыбинск, Ярославская область, 21 октября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Глава Рыбинска Ярославской области Денис Добряков попросил заместителя председателя регионального правительства Виталия Ткаченко помощи в решении ряда проблем города. В числе таковых Добряков назвал строительство школы на улице Тракторная, берегоукрепление и ремонт Волжского моста, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

фото администрации Рыбинского городского округа Денис Добряков (слева) и Виталий Ткаченко

Самостоятельно справиться с этими вопросами город не в состоянии — нужна помощь областного бюджета. Однако добиться регионального финансирования непросто. Более того, облдума уже сняла заложенные ранее 20 миллионов рублей на строительство школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школа на ул. Тракторная должна заменить обветшавшую и аварийную школу № 37 в густонаселенном районе Рыбинска. Разговоры о строительстве ведутся уже несколько лет, и этот объект является для города принципиально важным. Однако получить федеральное финансирование этого проекта пока не удалось. Региональное правительство под руководством Александра Князькова нашло возможность выделить софинансирование на строительство нескольких школ в Ярославской области — в том числе, 20 миллионов было предусмотрено на школу в Рыбинске. Частично компенсировать эти расходы планировалось за счет федерального бюджета. Однако теперь ситуация изменилась, и строительство школы может вновь быть отложено.

«В первоначальный проект школы, в связи с изменившимися требованиями, были внесены корректировки. В декабре этого года он пройдет государственную экспертизу. Но ассигнований на школу в областном бюджете не выделено. Поэтому мы просим сохранить средства в бюджете 2017 и 2018 годов и помочь войти в федеральную программу Министерства образования, чтобы в апреле 2017 года приступить к строительным работам», — обратился к Виталию Ткаченко Денис Добряков.

Между тем, в Ярославской области продолжается оптимизация образовательных учреждений. Так, в 2015 году в регионе ликвидировано шесть школ, еще одна реорганизована. В текущем году планируется ликвидация пяти общеобразовательных организаций и реорганизация трех. При этом новый зампред правительства поинтересовался, насколько необходим микрорайону Заволжье новый образовательный объект и будет ли школа укомплектована.

«Мы с большим трудом ежегодно к 1 сентября проходим приемку школ в микрорайоне. Возраст зданий учебных заведений от 60 до 80 лет. Они уже не соответствуют требованиям, предъявляемым к современным условиям образования. Микрорайон растет, идет активное индивидуальное жилищное строительство. По прогнозу школа будет востребована на 100%», — пояснила заместитель главы администрации Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Что касается ремонта моста через Волгу, построенного в 1963 году, то этот вопрос актуален в течение последних 10 лет. В настоящее время городские власти, чтобы спасти мост от дальнейшего разрушения, были вынуждены ввести ограничения по тоннажу проезжающих по нему автомобилей и скорости движения транспорта. На разработку только проектной документации на капитальный ремонт моста по подсчетам администрации необходимо порядка 100 миллионов рублей. Найти такие средства в городском бюджете невозможно, подчеркивают рыбинские власти.

«Мы предлагаем области рассмотреть вопрос о принятии моста на баланс региона, поскольку автодорога Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, проходящая через Волжский мост, является трассой регионального значения», — отметил Денис Добряков.

Еще 12 миллионов просит Рыбинск на реализацию проекта берегоукрепления на двух участках берега Волги у Дворца спорта «Полет». Проектная документация уже готова, и общая стоимость работ составит 47,5 млн рублей. 19,5 млн — средства городской казны, еще 16 миллионов ожидаются из федерального бюджета — над этим работает депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Мэр Рыбинска подчеркнул, что рассчитывает на активную позицию правительство региона в решении этих вопросов.