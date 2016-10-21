Жительницу Чувашии осудили за изнасилование 8-летней дочери и порнографию
Чебоксары, 21 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Москвы и 52-летней жительницы республики, которых обвиняли в серии сексуальных преступлений в отношении 8-летней дочери обвиняемой. Их признали виновными в серии преступлений и назначили по 15−16 лет лишения свободы. Обвинительный приговор вынесен сегодня, 21 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
Обвинение делу также было предъявлено еще одному фигуранту — 46-летнему сожителю сельчанки. В ходе следствия в июне 2016 года он покончил жизнь самоубийством.
Следствием и судом установлено, что с июня 2011 по сентябрь 2012 года злоумышленники, находясь дома у 52-летней сельчанки в одном из районов Чувашии, по предварительному сговору совершали действия сексуального характера в отношении ребёнка, снимая происходящее на фотоаппарат и видеокамеру. «Мать девочки убеждала ее соглашаться. Кроме того, 46-летний сожитель обвиняемой с её согласия изнасиловал её дочь», — сказал Олег Дмитриев.
Как следует из материалов дела, 23-летний парень познакомился с 46-летним мужчиной в одной из социальных сетей в интернете, и тот присылал ему фотографии порнографического характера с участием малолетней, после чего москвич трижды приезжал в Чувашию и принимал участие в совершении противоправных действий в отношении девочки. Изготовленные порнографические материалы размещались в файлообменных системах в интернете.
В настоящее время девочка передана под опеку родственнице. Перед администрацией Алатырского района следователем поставлен вопрос о необходимости сбора материала для искового обращения в суд о лишении осужденной родительских прав. Также внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в администрацию сельского поселения и районный отдел внутренних дел.
Материалы уголовного дела по результатам предварительного следствия составили 14 томов. Решением суда злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетней), п.п. «а, б, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями малолетней и использование ее для этих целей). Кроме того, 52-летняя женщина также осуждена за изнасилование малолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
Приговором суда сельчанке назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее 23-летнему сообщнику — в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обоим назначено принудительное лечение у психиатра. Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии задержан предприниматель из Чебоксар, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы детского лагеря. Жертвой стала 8-летняя девочка.
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