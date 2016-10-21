Чебоксары, 21 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Москвы и 52-летней жительницы республики, которых обвиняли в серии сексуальных преступлений в отношении 8-летней дочери обвиняемой. Их признали виновными в серии преступлений и назначили по 15−16 лет лишения свободы. Обвинительный приговор вынесен сегодня, 21 октября, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Обвинение делу также было предъявлено еще одному фигуранту — 46-летнему сожителю сельчанки. В ходе следствия в июне 2016 года он покончил жизнь самоубийством.

Следствием и судом установлено, что с июня 2011 по сентябрь 2012 года злоумышленники, находясь дома у 52-летней сельчанки в одном из районов Чувашии, по предварительному сговору совершали действия сексуального характера в отношении ребёнка, снимая происходящее на фотоаппарат и видеокамеру. «Мать девочки убеждала ее соглашаться. Кроме того, 46-летний сожитель обвиняемой с её согласия изнасиловал её дочь», — сказал Олег Дмитриев.

Как следует из материалов дела, 23-летний парень познакомился с 46-летним мужчиной в одной из социальных сетей в интернете, и тот присылал ему фотографии порнографического характера с участием малолетней, после чего москвич трижды приезжал в Чувашию и принимал участие в совершении противоправных действий в отношении девочки. Изготовленные порнографические материалы размещались в файлообменных системах в интернете.

В настоящее время девочка передана под опеку родственнице. Перед администрацией Алатырского района следователем поставлен вопрос о необходимости сбора материала для искового обращения в суд о лишении осужденной родительских прав. Также внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в администрацию сельского поселения и районный отдел внутренних дел.

Материалы уголовного дела по результатам предварительного следствия составили 14 томов. Решением суда злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетней), п.п. «а, б, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями малолетней и использование ее для этих целей). Кроме того, 52-летняя женщина также осуждена за изнасилование малолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Приговором суда сельчанке назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее 23-летнему сообщнику — в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обоим назначено принудительное лечение у психиатра. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии задержан предприниматель из Чебоксар, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы детского лагеря. Жертвой стала 8-летняя девочка.

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