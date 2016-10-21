Саратов, 21 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова СУ СКР региона проводится доследственная проверка по факту смерти в детском лечебном учреждении города 12-летней девочки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По предварительным данным, 17 октября 2016 года девочка поступила в реанимационное отделение детского лечебного учреждения города Саратова из Ртищевской районной больницы в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 20 октября 2016 года ребенок скончался. Предположительно, причиной смерти стало отравление грибами.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.