Таганрог, Ростовская область, 21 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Ростовской области жители Таганрога опровергают информацию регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства о запуске тепло. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, десятки комментариев от горожан появились в сообществе «Мой Таганрог» в социальной сети «ВКонтакте».

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"Врут! На улице Ленина, 224/1 как не было отопления, так и нет. И работы не ведутся», — пишет Жека Ш. По мнению его земляка, «всем до лампочки, что у вас там батареи холодные, проверять никто не будет, по документам все уже подключено».

«Главное доложить — все сделали! Все дома подключены, а люди потерпят до весны, похоже», — написала Елена С. По словам ещё одного пользователя Ярослава К., что за четыре дня батареи стали еле тёплыми, но зато в квартире стало теплее на целых три градуса — температура в комнатах поднялась с 16 до 19 градусов.

По словам местных жителей, в школах города из-за низких температур в классах даже отменяют занятия.

«Отопления нет, и еще чудесным образом у нас исчезла холодная вода. Жители дома звонили и им сказали, что еще вчера администрация предупредила, чтобы детей в школы не приводили, так как отсутствует отопление. Конкретных сроков не указывали, до какого числа дети не будут посещать школу», — приводит слова жителя Таганрога Дмитрия Островского ГТРК «Дон-ТР».

Какие образовательные учреждения приняли такое решение, ни в министерстве общего и профессионального образования региона, ни в управлении Роспотребнадзора ИА REGNUM оперативно узнать не удалось.

Напомним, министерство ЖКХ Ростовской области объявило сегодня, 21 октября, о подаче тепла в самом проблемном муниципалитете Ростовской области — Таганроге. При этом в ведомстве предупредили о возможных неполадках — так называемая завоздушенность в стояках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за срыва отопительного сезона в Таганроге было принято решение о запуске тепла в «ручном режиме». Ситуация, которая названа «самой критической», находится на контроле заместителя донского губернатора Сергея Сидаша.

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