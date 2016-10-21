Калуга, 21 октября, 2016, 16:21 — ИА Регнум.



OpenClipart-Vectors Родители

Правоохранительные органы Калужской области продолжают работу над раскрытием подробностей убийства 4-летней девочки в приемной семье, сообщила 21 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

По ее словам, женщине предъявлено обвинение в убийстве приемной дочери, ее муж также подозревается в совершении убийства. Действиям мужчины будет дана юридическая оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 23 сентября 2016 года женщина жестоко забила шваброй приёмную дочь. Ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы. На теле девочки было обнаружено порядка 20 травм. Оказалось, что маленького ребенка избивали на протяжении длительного времени.

Следователем была получена информация об избиении обвиняемой женщиной своего 11-летнего сына и 16-летнего приемного сына, брата погибшей девочки. В настоящее время приемные дети из этой семьи изъяты и помещены в специальные учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на чиновников отдела охраны прав детства администрации города Людиново также лежит ответственность за гибель этого ребенка от рук ее приемной матери-садистки. К сожалению, органы опеки и системы профилактики необоснованно и с грубейшими нарушениями приняли решение о назначении приемной матери опекуном погибшей девочки и ее брата с последующим заключением договора о передаче детей на воспитание в приемную семью.

В итоге, 28-летняя женщина забила до смерти приемную дочь, а затем вместе с мужем вывезла тело ребенка в лес, где его закопали. Мать-убийца в содеянном созналась.