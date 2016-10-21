Красногорск, 21 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Порядка 80 тысяч подъездов в жилых многоквартирных домах Московской области требуют незамедлительного проведения ремонтных работ, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника.

dugs.tomsk.ru Подъезд

«По тому анализу, который мы проводили, требуется незамедлительно провести ремонт порядка в 80 тысячах подъездов. Остальные, где не требуются, это новостройки или дома, где уже ремонт прошел», — пояснил Мельник.

По его словам, необходимость в ремонте обусловлена недоплатой жителями средств за жилищно-коммунальные услуги, плохим общим содержанием подъездов и уходом ряда УК с рынка жилого фонда без выполнения своих обязательств.

«Мы говорим оптимистичные цифры, это около 4% средний недосбор за ЖКХ. Но мы прекрасно понимаем, что управляющие компании полностью оплачивают долги за ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями. Именно здесь и получается определенный разрыв», — заявил Мельник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта включено около 2,5 тысяч многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ.