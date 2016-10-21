Киев, 21 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Российской исполнительнице Наталье Королевой Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

koroleva.ru Наташа Королёва

Она сообщила, что на основании обращения депутата Верховной рады Оксаны Корчинской, СБУ приняло решение запретить Наталье Королевой въезд на Украину сроком на пять лет.

Известно, что в декабре Королева планировала дать концерт в Киеве, теперь он не состоится.

Каким именно основанием руководствовалось СБУ, запрещая Королевой въезд на Украину неизвестно. Что Корчинской не понравилось в творчестве Королевой также не сообщается.

Российское министерство иностранных дел прокомментировало этот инцидент. Как написал в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, жаль, что Николай Гоголь уже умер, иначе он бы мог почерпнуть из произошедшего сюжет для своего творчества.