СБУ запретила Наташе Королевой появляться на Украине в ближайшие пять лет
Киев, 21 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Российской исполнительнице Наталье Королевой Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину. Об этом сегодня, 21 октября, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Она сообщила, что на основании обращения депутата Верховной рады Оксаны Корчинской, СБУ приняло решение запретить Наталье Королевой въезд на Украину сроком на пять лет.
Известно, что в декабре Королева планировала дать концерт в Киеве, теперь он не состоится.
Каким именно основанием руководствовалось СБУ, запрещая Королевой въезд на Украину неизвестно. Что Корчинской не понравилось в творчестве Королевой также не сообщается.
Российское министерство иностранных дел прокомментировало этот инцидент. Как написал в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, жаль, что Николай Гоголь уже умер, иначе он бы мог почерпнуть из произошедшего сюжет для своего творчества.