Пенза, 21 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Подсудимый — бывший руководитель пензенского филиала ОАО «ВымпелКом» незаконно получил более 4 млн 750 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа. Эти денежные средства по договоренности перечислялись на его расчетные счета и родственников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

A-r-e-s Подкуп

Собранные следственным отделом по Первомайскому району Пензы следственного управления Следственного комитета области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора пензенского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Следствием и судом установлено, что с августа 2012 по ноябрь 2014 года между Пензенским филиалом ОАО «Вымпел-Коммуникации» и одной из компаний в сфере радиокоммуникаций был заключен договор на выполнение работ по строительству и модернизации сооружений связи на территории Пензенской области.

Подсудимый осознавая, что контроль за полным и качественным исполнением вышеуказанного договора возложен на него, как на директора Филиала, незаконно из корыстной заинтересованности, требовал от представителей компании передавать ему 10 процентов от денежных сумм, поступающих на расчетный счет компании по договорам о проведенных работах.

За эти деньги мужчина гарантировал представителям компании содействие в заключение новых контрактов, лояльное отношение при ненадлежащем выполнении условий контрактов и исключение фактов задержек платежей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.