Ярославль, 21 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена включить летние веранды кафе «Сквер» и «Имеди» в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Такую информацию предоставил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации города.

Аккаунт Александра Каткова в Facebook Демонтаж летней веранды кафе «Сквер» в Ярославле

Ситуация вокруг обоих объектов складывается парадоксальная. Как летние веранды они не могут работать в зимний период, как нестационарные торговые объекты — не соответствуют требованиям по размещению в зоне ЮНЕСКО.

Согласно законодательству, временные летние веранды при стационарных кафе имеют право работать полгода — с апреля по октябрь. После этого они в обязательном порядке должны быть демонтированы — до следующего сезона. В течение нескольких лет управление архитектуры мэрии и управление земельных ресурсов пытаются навести порядок в этой сфере и судятся с владельцами кафе, желающими получать дополнительный доход круглогодично. В частности, в отношении кафе «Сквер» судебное решение о демонтаже было вынесено еще в 2014 году. Но собственнику заведения удавалось получать отсрочки, и незаконная постройка продолжала работать. Однако весной 2016 года веранда «Сквера» все-таки была снесена — под давлением прокуратуры, которая запретила выдавать заведению очередное разрешение на работу в летний период. Только после этого сезонная работа кафе была легализована и «Сквер» вновь «оброс» стенами.

Но, судя по всему, владельцы кафе не прочь решить проблему раз и навсегда — и узаконить существование летней веранды в историческом центре Ярославля. Тогда они получат статус нестационарных торговых объектов.

«Но вот тут наступает противоречие с региональным законодательством, четко прописывающим требования к подобным объектам в зоне ЮНЕСКО. В частности, их размеры не должны превышать 1,5 на 1,5 м. Жестко регламентируются и нормы их размещения. Так что тут будут одни сплошные нарушения, которые прокуратура никак не оставит без внимания. И по этой причине в историческом центре были демонтированы многие объекты. Но что интересно: управление архитектуры и управление земельных ресурсов, ранее исправно выносившие заключения о несоответствии того же «Сквера» предъявляемым требованиям к НТО, вдруг дают разрешение по обоим объектам. Тут логично можно предположить некую коррупционную составляющую», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля.

По его сведениям, руководство мэрии твердо намерено включить веранды «Сквера» и «Имеди» в Схему размещения НТО. Между тем, подчеркивает источник в городской администрации, шансов на это у городского руководства фактически нет. Во-первых, все изменения в Схему в обязательном порядке утверждает муниципалитет. Во-вторых, депутаты не смогут проигнорировать отрицательное заключение прокуратуры.

«В Ярославле Схему размещения НТО утверждает муниципалитет, а не глава города. Чиновники вправе только внести какие-либо предложения. Новое руководство города либо не знает этого механизма, либо пытается его проигнорировать. Но если где-то, например, в Подмосковье, такие вещи могут происходить, то в Ярославле всегда ревностно относились к балансу между властью и обществом. Кроме того, есть закон, и он должен быть един для всех», — резюмировал источник в мэрии.

Впрочем, о необходимости соблюдать закон заявляет и исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов. В своих аккаунтах в соцсетях он постоянно упоминает об этом, комментируя, например, снос незаконных ларьков, киосков и павильонов. А также демонтаж незаконных рекламных конструкций. «Это не давление на бизнес, как кому-то хочется представить. Это пресечение нелегальной предпринимательской деятельности, защита законных прав и интересов официального бизнес-сообщества и жителей», — отмечается в одной из записей Владимира Слепцова в сети Facebook.