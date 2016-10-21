Тбилиси, 21 октября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Политический центр «Гирчи», основанный в свое время отпочковавшимися от «Единого национального движения» депутатами парламента Грузии, выступил с новой инициативой: для предотвращения угрозы конституционного большинства понизить к следующим парламентским выборам избирательный барьер с нынешних 5% до 1%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В течение последних двух недель участились разговоры о конституционных изменениях. Пока темой обсуждения является угроза концентрации конституционного большинства в руках одной партии, а как следствие — перенос парламента из Кутаиси в Тбилиси, изменения принципа выборов президента так, чтобы вместо всенародно избранного президента его избирал парламент, и определение в конституции понятия семьи и брака», — поясняют авторы обращения.

В «Гирчи» признают, что Конституция — это важнейший документ, определяющий будущее развитие страны, но считают, что сегодня самый главный вызов для Грузии — это низкие темпы экономического роста, а главная причина этой проблемы — нестабильная экономическая и политическая обстановка в стране.

Для обеспечения политической стабильности «Гирчи» предлагает существенно изменить существующую избирательную систему: отменить мажоритарные выборы и ввести целиком пропорциональные выборы или частично пропорциональные и частично региональные выборы, а также понизить избирательный барьер до 1%.

Предложения по обеспечению стабильной экономической обстановки включают доведение расходов совокупного бюджета до 15% от ВВП (что предлагают сделать в 2 этапа: к 2020 году сократить этот показатель до 22%, а к 2024 году — до 15%), недопущение дефицита совокупного бюджета, сокращение долга правительства до уровня 15% от ВВП (что также предлагают сделать в 2 этапа: к 2020 году довести показатель до 30%, а к 2024 году — понизить до 15%). Кроме того, по мнению «Гирчи», к 2018 году Грузия должна перейти на свободный валютный режим, и оплата налогов должна производиться в долларах.

Авторы обращения считают свои инициативы наилучшим рецептом в ответ на стоящие перед страной вызовы и ожидают, что политический спектр и гражданское общество приступят к их активному обсуждению.