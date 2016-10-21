Ставрополь, 21 октября, 2016, 16:11 — ИА Регнум.



Минприроды Ставропольского края Розовое озеро в Ставрополе

В Ставрополе местных жителей взволновало появление розового озера. В соцсетях разлетелись его фотографии, с тревожными комментариями. Одни из них содержали сомнение в существовании этого озера, другие — опасались, что его появление свидетельствует об экологической катастрофе в Ставрополе.

Высказывались предположения, что образование небольшого озера в районе улицы Промышленной — результат работы химических предприятий. Минприроды региона обследовало водоем и территорию вокруг его.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства, специалисты отметили, что водная ладь озера, действительно, окрашена розовым цветом, при этом никаких специфических запахов при этом воды не появилось.

Растительность водоема не поражена, находится в биологически активном состоянии.

По предварительной информации, объект является отстойником (очистным сооружением) водоотведения ООО «Экосервис» Как говорится в выписке из единого реестра юридических лиц, основным видом деятельности компании является уборка мусора, откачка сточных вод, удаление и обработка твердых отходов.

Это предприятие не подлежит государственному экологическому надзору, поэтому результаты исследований специалистов направлены в Ставропольский территориальный отдел Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СКФО.

«Хотя этот вопрос не находится в зоне нашей ответственности, мы намерены внимательно следить за развитием ситуации», — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов.

В Минприроды также отметили, что по периметру озера были установлены предупреждающие таблички об опасной зоне и воспрещении проходу посторонним, а также о химической опасности.