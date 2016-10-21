Кишинёв, 21 октября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В случае, если бы в Молдавии был организован референдум, на котором граждан попросили вы бы выбрать между вступлением в Евросоюз и Евразийский союз, то 30,9% избирателей проголосовали бы за ЕС, а 44% — за ЕАЭС, а 17,5 не определились с выбором. Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Кишиневе данные соцопроса «Барометр общественного мнения», проведенного Институтом публичной политики при финансовой поддержке Фонда Сороса в Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Если бы на референдум был вынесен вопрос только о присоединении к Евросоюзу, 38% проголосовали бы «за», 37,3% — «против». В случае проведения плебисцита по вопросу присоединения к Евразийскому союзу, 52,8% поддержали бы такое решение, 23,7% высказались бы против.

На вопрос о том, как должен называться государственный язык Молдавии 72,2% ответили, что «молдавский», 22,8% — «румынский»

В случае проведения референдума о присоединении Молдавии к Румынии 15,6% проголосовали бы «за», 63,8% — «против». За вступление страны в НАТО готовы проголосовать 10,9%, против — 57,4%. При этом 63,7% считают, что нейтральный статус является лучшим решением для обеспечения безопасности страны. 9,2% считают таковым вступление в НАТО, а 14,4% — присоединение к ОДКБ.

Из зарубежных политиков наибольшей поддержкой у граждан Молдавии пользуется президент России Владимир Путин — ему доверяют 66,6%. Далее следуют канцлер Германии Ангела Меркель (28,3%), президент Румынии Клаус Йоханнис (24,3%) и президент США Барак Обама (22,1%). Украинскому руководителю Петру Порошенко доверяют 9,4% граждан Молдавии. У него же самый высокий среди зарубежных политиков антирейтинг — 75,2% граждан Молдавии не доверяют Порошенко.