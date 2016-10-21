Москва, 21 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Общая ставка страховых взносов может быть увеличена с 30 до 30,8% в 2019 году для балансирования бюджета ФОМС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

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Он пояснил, что, согласно расчетам ведомства, в 2019 году может возникнуть дисбаланс бюджета ФОМС, и к этой мере придется прибегнуть для балансирования его бюджета с тем, что выполнить все обязательства по программам ОМС, а также по повышению зарплаты медработникам.

«Поэтому одно из предложений, которое рассматривалось и было принято, — это увеличение страховых взносов (в ФОМС) на 0,8%», — сказал министр. Сейчас общая ставка страховых взносов во внебюджетные фонды составляет 30%.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о сохранении до 2020 года общей ставки страховых взносов на уровне 30%.