Тамбов, 21 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Главной темой недели стали налоговые платежи в регионе. До 1 декабря россияне должны уплатить налог на имущество — квартиры, дома, дачи. В 28 регионах в этом году впервые в уведомлениях появились суммы, рассчитанные по-новому: исходя из кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости недвижимости. Некоторые тамбовчане в своих платежках обнаружили суммы в 20, а то и 40 тысяч рублей (к счастью, не в месяц — налог платится раз в год), пишет «Комсомольская правда». Люди начали звонить на радио и телевидение, писать в соцсети: «При местных зарплатах на такие выплаты нам что, кредит брать?»

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

Издание отмечает, что при этом Тамбовская область на налог по «страшной» кадастровой стоимости ещё не переходила. Выяснилось, что постарались местные законодатели. Они посчитали, что ставки налога устарели и их надо пересмотреть. Сделали это очень странно и неравномерно. У кого-то платеж вырос всего на 15%, а у кого-то — аж в 4,4 раза. На совещании в администрации области глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение финансовому управлению проанализировать ситуацию и скорректировать суммы налогов.

Тему налоговых ставок на имущество физлиц продолжил «Коммерсант.Черноземье». Жители Тамбовской области с 1 декабря 2016 года будут получать квитанции на уплату налога на имущество, в которых не будет экстремально завышенных ставок, пообещал губернатор Александр Никитин на своей странице в Facebook. Он пояснил, что в регионе разработан механизм снижения налога на имущество физических лиц путем изменения шкалы налога в зависимости от инвентаризационной стоимости объектов, при которой применяется та или иная ставка. Так, на имущество инвентаризационной стоимостью до 300 тыс. руб. включительно — 0,1%, до 500 тыс. руб. — 0,3%, до 5,5 млн руб. — 0,31%, свыше 5,5 млн руб. — 1,5%.

Такой дифференцированный подход, по идее властей, должен позволить «более разумно и ответственно распределить налоговую нагрузку». Подобную шкалу для уплаты налога на имущество физлиц обладминистрация предложила распространить почти на все муниципалитеты. Исключение составят Кирсановский, Мичуринский, Староюрьевский и Никифоровский районы, где размер ставок увеличиваться не будет, так как они уже установлены на уровне, изменение которого может «ухудшить положение налогоплательщиков».

Ситуацией в Пригородном лесу Тамбова заинтересовались в Рослесхозе, сообщил «Наш голос». Пригородный лес за последние годы стал настоящим полем сражения между защитниками леса и лицами, которые не прочь завладеть землями Гослесфонда при активном содействии органов местного самоуправления. Пока события разворачиваются не в пользу защитников леса. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ А.Р.Александров, занимающийся данной темой не первый год, считает, что администрации города Тамбова и Тамбовского района своими действиями (бездействием) создали необходимые условия для планомерного раздела, а значит, и уничтожения Пригородного леса. Переписка с органами местного самоуправления и правоохранительными службами не приносит желаемого результата. В этой связи депутат А.Р.Александров обратился в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Управление лесами Тамбовской области неоднократно обращалось в правоохранительные органы региона по вопросу незаконности принятия решений органами муниципальной власти, но положительных результатов не получено. В настоящее время арбитражным судом Тамбовской области и Тамбовским районным судом рассматриваются семь исков Росимущества и управления лесами по незаконным решениям администрации Тамбовского района о предоставлении земельных участков гражданам из состава земель лесного фонда.

О конфузе на Покровской ярмарке в Тамбове пишет «Российская газета». Неприятность случилась прямо во время фестиваля картошки: гигантская сковорода (вес 1860 кг и диаметром 2,6 метра) лопнула, когда под ней начали разводить огонь. Эту сковороду летом прошлого года туляки преподнесли Тамбову, и тогда же на ней картошку успешно изжарили. Было даже зарегистрировано два рекорда Гиннеса, — самая большая сковорода и самое большое количество жареного картофеля.

Повторить рекорд не удалось — в сковороде образовалась трещина толщиной в палец. Но тамбовчане не растерялись: все заготовленные 150 кг картошки сварили и съели за большим праздничным столом. А туляки почувствовали себя неловко. После выяснения обстоятельств разрушения гигантской сковороды в рамках сложившихся дружественных отношений с Тамбовом предприятие отольет новую сковороду. Кстати, в этом году на День города в Туле также жарили картошку на похожей сковороде. Обошлось без накладок.

Подробно о прошедшей Покровской ярмарке рассказывают «Аргументы и Факты. Тамбов». Из праздника, в котором изначально принимали участие в основном только местные производители и гости из соседних регионов, ярмарка переросла в масштабную продовольственную выставку, на которой представлены Центральная Россия, Поволжье, Сибирь, Юг России и зарубежье. В этом году она продолжалась три дня. В первый день работал Деловой центр. Он стал площадкой для проведения деловых игр, соревнований, круглых столов и бизнес-сессий. Уютно и с размахом Широкая Покровская ярмарка развернулась в выходные дни. Всё здесь было — от простой котовской «неваляшки» до «мини-городков» из главного продукта, которым славится Тамбовщина, — картофеля.

Губернатор Александр Никитин тоже принял участие и прошёлся по рядам Покровской ярмарки. Каждый район постарался удивить главу региона зрелищем или подарком. Тамбовский район разыграл сценку с персонажами из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», а рассказовские мастерицы подарили Александру Валерьевичу именной набор: шапку, шарф и носки. Сосновский район предложил главе региона взбить домашнее масло в глиняном горшке, Мичуринский удивил яствами: каждый сельсовет, помимо множества угощений, приготовил свою особенную кашу. В последний день ярмарки среди участников выбрали победителей.

Об открытии памятника известному литературному персонажу Лермонтова — Тамбовской Казначейши проинформировало «Житье-Бытье». Памятник установлен на Коммунальной улице Тамбова. В полдень под звуки духового оркестра на тамбовском Арбате появились барышни и кавалеры, одетые по моде 19 века. Здесь же появился и автор монумента — московский архитектор Александр Миронов, который рассказал, что на создание казначейши ушло 4 месяца. Самые большие проблемы возникли с выдающимся бюстом. Найти натурщицу нужной конституции, которую скульптор назвал «кустодиевской интонацией», было очень сложно. В итоге моделью для создания портрета стала одна девушка, а для груди — другая.

В целом скульптура, отлитая из бронзы, представляет собой внушительного вида женщину, опирающуюся на подоконник и смотрящую в сторону Набережной. Автор памятника Александр Миронов, который также работал над памятником композиторам Шатрову и Агапкину в Тамбове, отметил, что получил большое удовольствие, создавая эту скульптуру, но никогда не думал, что будет работать над памятником Лермонтову, основываясь не на его фигуре, а на литературном произведении.

О готовности тамбовских спасателей обогревать водителей в морозы пишет «Тамбовский курьер». В регионе провели масштабные тренировки по развертыванию мобильных пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. Специалисты ГУ МЧС России по Тамбовской области наглядно показали и рассказали о пользе спецпалаток, где замерзающие водители могут согреться и выпить горячего чая в самые сильные морозные дни и ночи. Подобные пункты обогрева разворачивают почти каждую зиму в особо морозное время рядом с федеральными трассами в Тамбовской области и их услугами пользуются десятки автомобилистов. Помимо палаточных городков, есть еще и мобильные пункты обогрева. Все они прошли технический осмотр и подготовку к грядущему сезону.

Подробности пожара на заводе по производству подсолнечного масла в Тамбовской области опубликовал «Московский комсомолец». Завод загорелся в селе Большая Липовица. Огонь захватил площадь около 30 квадратных метров. Пожар тушили четыре расчета. Известно, что огонь вспыхнул в отделении для сушки и уничтожил около 5-ти тонн семечек подсолнечника. Пострадавших нет, причина происшествия выясняется.

«Тамбовский курьер» рассказал о привезенном в Тамбов флаге из космоса. Он выставлен в музейно-выставочном центре. Уникальный экспонат станет частью экспозиции «Тамбовские космические орбиты». В ней также представлены материалы о восьми летчиках-космонавтах, молодость которых прошла на Тамбовщине. Флаг Тамбова побывал на космической орбите несколько лет назад. В Тамбов его доставил космонавт Сергей Волков. Флаг, побывавший вместе с ним на МКС, был запечатлен космонавтом на фоне иллюминатора.

Издание Моршанского района «Согласие» сообщило об итогах проекта «Народная инициатива». Так, в Ивенском муниципалитете средства «Инициативы» направлены в основном на благоустройство внутрипоселковых дорог. Долгие годы грунтовые и паводковые воды размывали участок дороги по ул. Луговая с. Ивенье Моршанского района. Сейчас здесь осуществлен дорожный ремонт с водоотводными сооружениями для безопасности дорожного полотна. Кроме того, возле дошкольного учреждения оборудована стоянка для автотранспорта, с дополнительной площадкой для разворота, и приведено в нормативное состояние дорожное полотно для беспрепятственного проезда спецавтотранспорта.

В селе Питерское появилась детская игровая площадка. В Ракшинском сельсовете приобретены новые глубинные насосы для водонапорных башен, что, несомненно, отразится на качестве природной воды жителей сел. Самому крупному по территориальному расположению и численности населения Устьинскому муниципалитету в этом году определены средства в размере 1,2 млн рублей. Средства направлены на ремонт поселковых дорог, монтаж систем уличного освещения, ограждение мест захоронения и установку детской площадки.

«Народная трибуна» также проинформировала читателей Бондарского района о распределении денежных средств в рамках «Народной инициативы» и реализации конкретных проектов. Сумма, выделенная на реализацию программы в этом году, гораздо весомей прошлогодней. Так, 2015 году «Народная инициатива» в области получила чуть больше 114 млн рублей, в этом на реализацию проекта направлено 180 млн. Бондарскому району на реализацию проектов в этом году выделено 2,6 млн рублей. Каждая территория выбрала одно или несколько важнейших направлений работы. По 300 тыс. «инициативных» рублей получили Пахотноугловский, Граждановский и Митропольский сельсоветы, по 250 тыс. — остальные сельсоветы. Должное исполнение условий проекта гарантирует не только денежные вливания, но и однозначное решение многих насущных проблем.

Тему распределения «народных денег» продолжил «Пичаевский вестник». В Подъемском сельсовете выбор пал на памятник, детскую площадку и водоснабжение. Общественный совет при Пичаевском районе с учетом мнения местных жителей решил потратить 300 тысяч рублей, выделенных по программе «Народная инициатива», на реализацию этих трех проектов, что позволит повысить качество водоснабжения населения.