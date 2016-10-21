Страшная кадастровая цена, битва за лес, казначейша: обзор тамбовских СМИ
Тамбов, 21 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Главной темой недели стали налоговые платежи в регионе. До 1 декабря россияне должны уплатить налог на имущество — квартиры, дома, дачи. В 28 регионах в этом году впервые в уведомлениях появились суммы, рассчитанные по-новому: исходя из кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости недвижимости. Некоторые тамбовчане в своих платежках обнаружили суммы в 20, а то и 40 тысяч рублей (к счастью, не в месяц — налог платится раз в год), пишет «Комсомольская правда». Люди начали звонить на радио и телевидение, писать в соцсети: «При местных зарплатах на такие выплаты нам что, кредит брать?»
Издание отмечает, что при этом Тамбовская область на налог по «страшной» кадастровой стоимости ещё не переходила. Выяснилось, что постарались местные законодатели. Они посчитали, что ставки налога устарели и их надо пересмотреть. Сделали это очень странно и неравномерно. У кого-то платеж вырос всего на 15%, а у кого-то — аж в 4,4 раза. На совещании в администрации области глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение финансовому управлению проанализировать ситуацию и скорректировать суммы налогов.
Тему налоговых ставок на имущество физлиц продолжил «Коммерсант.Черноземье». Жители Тамбовской области с 1 декабря 2016 года будут получать квитанции на уплату налога на имущество, в которых не будет экстремально завышенных ставок, пообещал губернатор Александр Никитин на своей странице в Facebook. Он пояснил, что в регионе разработан механизм снижения налога на имущество физических лиц путем изменения шкалы налога в зависимости от инвентаризационной стоимости объектов, при которой применяется та или иная ставка. Так, на имущество инвентаризационной стоимостью до 300 тыс. руб. включительно — 0,1%, до 500 тыс. руб. — 0,3%, до 5,5 млн руб. — 0,31%, свыше 5,5 млн руб. — 1,5%.
Такой дифференцированный подход, по идее властей, должен позволить «более разумно и ответственно распределить налоговую нагрузку». Подобную шкалу для уплаты налога на имущество физлиц обладминистрация предложила распространить почти на все муниципалитеты. Исключение составят Кирсановский, Мичуринский, Староюрьевский и Никифоровский районы, где размер ставок увеличиваться не будет, так как они уже установлены на уровне, изменение которого может «ухудшить положение налогоплательщиков».
Ситуацией в Пригородном лесу Тамбова заинтересовались в Рослесхозе, сообщил «Наш голос». Пригородный лес за последние годы стал настоящим полем сражения между защитниками леса и лицами, которые не прочь завладеть землями Гослесфонда при активном содействии органов местного самоуправления. Пока события разворачиваются не в пользу защитников леса. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ А.Р.Александров, занимающийся данной темой не первый год, считает, что администрации города Тамбова и Тамбовского района своими действиями (бездействием) создали необходимые условия для планомерного раздела, а значит, и уничтожения Пригородного леса. Переписка с органами местного самоуправления и правоохранительными службами не приносит желаемого результата. В этой связи депутат А.Р.Александров обратился в Федеральное агентство лесного хозяйства.
Управление лесами Тамбовской области неоднократно обращалось в правоохранительные органы региона по вопросу незаконности принятия решений органами муниципальной власти, но положительных результатов не получено. В настоящее время арбитражным судом Тамбовской области и Тамбовским районным судом рассматриваются семь исков Росимущества и управления лесами по незаконным решениям администрации Тамбовского района о предоставлении земельных участков гражданам из состава земель лесного фонда.
О конфузе на Покровской ярмарке в Тамбове пишет «Российская газета». Неприятность случилась прямо во время фестиваля картошки: гигантская сковорода (вес 1860 кг и диаметром 2,6 метра) лопнула, когда под ней начали разводить огонь. Эту сковороду летом прошлого года туляки преподнесли Тамбову, и тогда же на ней картошку успешно изжарили. Было даже зарегистрировано два рекорда Гиннеса, — самая большая сковорода и самое большое количество жареного картофеля.
Повторить рекорд не удалось — в сковороде образовалась трещина толщиной в палец. Но тамбовчане не растерялись: все заготовленные 150 кг картошки сварили и съели за большим праздничным столом. А туляки почувствовали себя неловко. После выяснения обстоятельств разрушения гигантской сковороды в рамках сложившихся дружественных отношений с Тамбовом предприятие отольет новую сковороду. Кстати, в этом году на День города в Туле также жарили картошку на похожей сковороде. Обошлось без накладок.
Подробно о прошедшей Покровской ярмарке рассказывают «Аргументы и Факты. Тамбов». Из праздника, в котором изначально принимали участие в основном только местные производители и гости из соседних регионов, ярмарка переросла в масштабную продовольственную выставку, на которой представлены Центральная Россия, Поволжье, Сибирь, Юг России и зарубежье. В этом году она продолжалась три дня. В первый день работал Деловой центр. Он стал площадкой для проведения деловых игр, соревнований, круглых столов и бизнес-сессий. Уютно и с размахом Широкая Покровская ярмарка развернулась в выходные дни. Всё здесь было — от простой котовской «неваляшки» до «мини-городков» из главного продукта, которым славится Тамбовщина, — картофеля.
Губернатор Александр Никитин тоже принял участие и прошёлся по рядам Покровской ярмарки. Каждый район постарался удивить главу региона зрелищем или подарком. Тамбовский район разыграл сценку с персонажами из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», а рассказовские мастерицы подарили Александру Валерьевичу именной набор: шапку, шарф и носки. Сосновский район предложил главе региона взбить домашнее масло в глиняном горшке, Мичуринский удивил яствами: каждый сельсовет, помимо множества угощений, приготовил свою особенную кашу. В последний день ярмарки среди участников выбрали победителей.
Об открытии памятника известному литературному персонажу Лермонтова — Тамбовской Казначейши проинформировало «Житье-Бытье». Памятник установлен на Коммунальной улице Тамбова. В полдень под звуки духового оркестра на тамбовском Арбате появились барышни и кавалеры, одетые по моде 19 века. Здесь же появился и автор монумента — московский архитектор Александр Миронов, который рассказал, что на создание казначейши ушло 4 месяца. Самые большие проблемы возникли с выдающимся бюстом. Найти натурщицу нужной конституции, которую скульптор назвал «кустодиевской интонацией», было очень сложно. В итоге моделью для создания портрета стала одна девушка, а для груди — другая.
В целом скульптура, отлитая из бронзы, представляет собой внушительного вида женщину, опирающуюся на подоконник и смотрящую в сторону Набережной. Автор памятника Александр Миронов, который также работал над памятником композиторам Шатрову и Агапкину в Тамбове, отметил, что получил большое удовольствие, создавая эту скульптуру, но никогда не думал, что будет работать над памятником Лермонтову, основываясь не на его фигуре, а на литературном произведении.
О готовности тамбовских спасателей обогревать водителей в морозы пишет «Тамбовский курьер». В регионе провели масштабные тренировки по развертыванию мобильных пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. Специалисты ГУ МЧС России по Тамбовской области наглядно показали и рассказали о пользе спецпалаток, где замерзающие водители могут согреться и выпить горячего чая в самые сильные морозные дни и ночи. Подобные пункты обогрева разворачивают почти каждую зиму в особо морозное время рядом с федеральными трассами в Тамбовской области и их услугами пользуются десятки автомобилистов. Помимо палаточных городков, есть еще и мобильные пункты обогрева. Все они прошли технический осмотр и подготовку к грядущему сезону.
Подробности пожара на заводе по производству подсолнечного масла в Тамбовской области опубликовал «Московский комсомолец». Завод загорелся в селе Большая Липовица. Огонь захватил площадь около 30 квадратных метров. Пожар тушили четыре расчета. Известно, что огонь вспыхнул в отделении для сушки и уничтожил около 5-ти тонн семечек подсолнечника. Пострадавших нет, причина происшествия выясняется.
«Тамбовский курьер» рассказал о привезенном в Тамбов флаге из космоса. Он выставлен в музейно-выставочном центре. Уникальный экспонат станет частью экспозиции «Тамбовские космические орбиты». В ней также представлены материалы о восьми летчиках-космонавтах, молодость которых прошла на Тамбовщине. Флаг Тамбова побывал на космической орбите несколько лет назад. В Тамбов его доставил космонавт Сергей Волков. Флаг, побывавший вместе с ним на МКС, был запечатлен космонавтом на фоне иллюминатора.
Издание Моршанского района «Согласие» сообщило об итогах проекта «Народная инициатива». Так, в Ивенском муниципалитете средства «Инициативы» направлены в основном на благоустройство внутрипоселковых дорог. Долгие годы грунтовые и паводковые воды размывали участок дороги по ул. Луговая с. Ивенье Моршанского района. Сейчас здесь осуществлен дорожный ремонт с водоотводными сооружениями для безопасности дорожного полотна. Кроме того, возле дошкольного учреждения оборудована стоянка для автотранспорта, с дополнительной площадкой для разворота, и приведено в нормативное состояние дорожное полотно для беспрепятственного проезда спецавтотранспорта.
В селе Питерское появилась детская игровая площадка. В Ракшинском сельсовете приобретены новые глубинные насосы для водонапорных башен, что, несомненно, отразится на качестве природной воды жителей сел. Самому крупному по территориальному расположению и численности населения Устьинскому муниципалитету в этом году определены средства в размере 1,2 млн рублей. Средства направлены на ремонт поселковых дорог, монтаж систем уличного освещения, ограждение мест захоронения и установку детской площадки.
«Народная трибуна» также проинформировала читателей Бондарского района о распределении денежных средств в рамках «Народной инициативы» и реализации конкретных проектов. Сумма, выделенная на реализацию программы в этом году, гораздо весомей прошлогодней. Так, 2015 году «Народная инициатива» в области получила чуть больше 114 млн рублей, в этом на реализацию проекта направлено 180 млн. Бондарскому району на реализацию проектов в этом году выделено 2,6 млн рублей. Каждая территория выбрала одно или несколько важнейших направлений работы. По 300 тыс. «инициативных» рублей получили Пахотноугловский, Граждановский и Митропольский сельсоветы, по 250 тыс. — остальные сельсоветы. Должное исполнение условий проекта гарантирует не только денежные вливания, но и однозначное решение многих насущных проблем.
Тему распределения «народных денег» продолжил «Пичаевский вестник». В Подъемском сельсовете выбор пал на памятник, детскую площадку и водоснабжение. Общественный совет при Пичаевском районе с учетом мнения местных жителей решил потратить 300 тысяч рублей, выделенных по программе «Народная инициатива», на реализацию этих трех проектов, что позволит повысить качество водоснабжения населения.