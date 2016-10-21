Москва, 21 октября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на уточнение положений действующих норм в связи с преобразованием Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный федеральный округ, приняла Госдума в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Изменения носят технический характер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вместе с тем одной из инициатив уточняется часть вторая статьи 24 411 Гражданского процессуального кодекса РФ, исключается возможность подачи заявления о возвращении незаконно перемещенного в Россию или удерживаемого в стране ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации «в Центральный районный суд города Симферополя при пребывании ребенка в пределах Крымского федерального округа». Такое заявление может быть подано «в Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону при пребывании ребенка в пределах Южного федерального округа».

Кроме того, вводится норма, определяющая, что дела по вышеуказанным вопросам в отношении прав ребенка, уже находящиеся в производстве Центрального районного суда города Симферополя и не рассмотренные на день вступления в силу предлагаемого закона, подлежат рассмотрению и разрешению этим судом в порядке, предусмотренном ГПК РФ.