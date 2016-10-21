Кишинёв, 21 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Около 56% граждан Молдавии сожалеют о распаде СССР, в то время как 26,2% не испытывают на этот счет сожалений. Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Кишиневе данные соцопроса «Барометр общественного мнения», проведенного Институтом публичной политики при финансовой поддержке Фонда Сороса в Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг СССР

57% граждан Молдавии положительно относятся к советскому коммунистическому режиму, 23,6% — отрицательно, 19,4% — безразлично.

47,5% желают воссоздания СССР и возврата социалистической власти, 30,5% не хотели бы этого.

Если бы в Молдавии прошел референдум о том, чтобы республика вновь стала частью СССР, 48,5% высказались бы «за», 27,4% — «против», 16,1% — не определились.